Venezia, Niederauer: “Siamo una rosa pronta a competere in Serie A”

Duncan Niederauer, presidente del club arancioneroverde, ha parlato al sito ufficiale della società

Davide Capano Redattore 4 settembre 2024 (modifica il 4 settembre 2024 | 19:17)

Duncan Niederauer, presidente del Venezia, ha parlato ai canali ufficiali del club. Il numero uno arancioneroverde ha fatto il punto sulla situazione al termine del mercato.

Venezia, parla Niederauer — "Con la finestra di mercato ormai chiusa e la nuova stagione già avviata - esordisce Niederauer -, è il momento ideale per fare il punto sul progetto del Venezia e su tutto ciò che abbiamo realizzato nel 2024.

Sul fronte sportivo, la nostra prima squadra è tornata in Serie A per la seconda volta in tre anni. Grazie soprattutto agli sforzi di Filippo Antonelli e Cristian Molinaro negli ultimi due mesi, siamo una rosa pronta a competere in Serie A, guidata dal nuovo allenatore, Eusebio Di Francesco, un professionista preparato, con esperienza ed un uomo di spessore.

Siamo riusciti a mantenere intatto il nucleo della squadra 2023-24, aggiungendo diversi giocatori di talento. Antonelli si rivolgerà ai media nei prossimi giorni.

Il presidente del Venezia Duncan Niederauer col presidente del Torino Urbano Cairo (Foto di Maurizio Lagana/Getty Images)

Sotto la guida di Isaac Guerrero, la nostra academy continua a crescere.

Sempre più giocatori vengono convocati nelle rispettive nazionali, e un giocatore della squadra Primavera dello scorso anno, Saad El-Haddad, è passato in prima squadra per questa stagione.

Come abbiamo già comunicato, Antonelli, Molinaro, Di Francesco e Guerrero hanno tutti firmato contratti a lungo termine, creando una continuità importante nel settore sportivo della nostra attività.

Se avessimo un desiderio, sarebbe quello che la finestra di mercato si chiudesse prima dell'inizio del campionato, poiché questo ha ancora una volta creato delle sfide inutili per noi e altre squadre in Italia.

Il Venezia è solido — "Entriamo - prosegue - in questa stagione più solidi finanziariamente di quanto non siamo mai stati.

Siamo stati molto trasparenti riguardo alle difficoltà che abbiamo affrontato in questo periodo lo scorso anno, e grazie agli sforzi di molti, in particolare di Rob Hamwee e Brad Katsuyama, oggi ci troviamo su basi finanziarie solide.

La maggior parte dei proprietari che sono con noi dal 2020, inclusi Rob e Brad, rimangono investitori, e insieme a diversi altri, hanno investito collettivamente 60 milioni di euro nell'ultimo anno.

Come abbiamo comunicato di recente, Drake è stato determinante nel contribuire a questo risultato, poiché il suo impegno verso il Venezia alla fine del 2023 è stato di grande aiuto nel suscitare interesse per il progetto VFC.

Oltre a questo impegno, la partnership con Nocta come nostro sponsor tecnico e il ruolo di Drake come ambasciatore del marchio VFC creano un'opportunità per costruire un brand globale di abbigliamento e merchandising che solo poche squadre di calcio al mondo possono sognare.

Il nostro merchandising 2024-25 sarà disponibile nelle prossime settimane.

Abbiamo avuto anche un'estate impegnativa per quanto riguarda le infrastrutture.

Con la promozione in Serie A, abbiamo dovuto aumentare la capienza del Penzo. Siamo molto soddisfatti che i lavori siano stati completati in tempo per ospitare la nostra prima partita casalinga della stagione.

Se l'atmosfera di venerdì scorso è un'indicazione, il supporto dei nostri grandi tifosi, a cui ci sentiamo più vicini che mai, può ancora una volta rendere il Penzo la fortezza importante che è stata per noi l'anno scorso.

A luglio, abbiamo presentato la nostra proposta per la gestione del nuovo stadio, e nei prossimi mesi lavoreremo molto duramente per ottenere questa opportunità".

Ancora Niederauer — "Abbiamo anche intrapreso diversi miglioramenti a Ca’ Venezia - spiega il presidente - per rendere migliore il nostro centro d’allenamento e all'avanguardia.

È emozionante pensare che tra due o tre anni, il Venezia avrà sia un nuovo stadio che un moderno centro di allenamento, la cui combinazione sarà tra le migliori d'Europa.

Siamo molto orgogliosi di dove abbiamo portato il Venezia. Come illustrato dalle iniziative sopra menzionate, il piano pluriennale che abbiamo delineato nella nostra ultima comunicazione è ben avviato.

Con il talento che abbiamo in campo, nel nostro business e tra i nostri proprietari, non c'è nulla che non possiamo realizzare.

Ringraziamo i nostri tifosi, i nostri giocatori e il nostro staff per il loro impegno verso il VFC.

Contate su di noi per continuare a essere molto presenti a Venezia e al Penzo, continueremo a lavorare sodo dimostrando la nostra gratitudine per questo impegno.

Forza Venezia!".