Raimondo sulle orme di Cavani e Icardi: “Venezia top”

Il nuovo attaccante dei lagunari si presenta: "Di Francesco? Mi aiuta tanto. Mi fa crescere in particolare nei movimenti incontro alla palla ed in generale come attaccante. Con la Fiorentina vicino al gol? Peccato, Terracciano me l'ha presa".

Emanuele Giacometti Redattore 28 agosto 2024 (modifica il 28 agosto 2024 | 15:39)

Dopo una stagione positiva in prestito alla Ternana in B, per Antonio Raimondo, attaccante di proprietà del Bologna c'è l'avventura al Venezia. Un nuovo step, la serie A, la categoria che ogni calciatore sogna fin da bambino. Il classe 2004 nel primo pomeriggio odierno, è stato presentato dal club lagunare. "Perchè ho scelto Venezia? Prima di tutto per il progetto ambizioso e poi perchè quando ho giocato qui, ho trovato grande calore. E' un club che sta crescendo molto e adesso non vedo l'ora di giocare al Penzo".

Raimondo e i suoi punti di forza — "Sicuramente l'attacco della profondità ed i movimenti di smarcamento. Darò il 300% quando sarò chiamato in causa. Pohjanpalo e Gytkjaer? Mi stanno aiutando e mi danno consigli, hanno grande esperienza. Con la Fiorentina vicino al gol? Peccato, Terracciano me l'ha presa. Ma il gol arriverà. A Firenze abbiamo fatto una buona prestazione. Abbiamo giocato con principi e coraggio".

Raimondo parla di Di Francesco e svela i suoi idoli — "Di Francesco? Mi aiuta tanto. Mi fa crescere in particolare nei movimenti incontro alla palla ed in generale come attaccante. Quando ero piccolo ammiravo molto Cavani quando giocava nel Napoli. Anche Icardi. Il numero di maglia? Non c'è un motivo particolare. Il 45 lo aveva Balotelli".