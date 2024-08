Venezia, Di Francesco: “La Fiorentina ha una rosa molto competitiva”

L'allenatore degli arancioneroverdi ha parlato in conferenza stampa prima della trasferta al Franchi

24 agosto 2024

Il Venezia è ospite domani alle 18.30 della Fiorentina di Raffaele Palladino. Dopo la sconfitta con la Lazio alla prima di campionato, il tecnico Eusebio Di Francesco presenta così il match del Franchi in conferenza stampa: "Fiorentina stanca? Hanno una rosa così competitiva che infatti anche in Conference ha potuto ruotare qualcuno. In generale hanno possibilità e sono abituati a queste competizioni. La Fiorentina ha tanti calciatori in grado di farlo".

Venezia, Di Francesco fa il punto — "Come arriviamo alla gara? Abbiamo Nicolussi Caviglia fra i convocati - spiega l'allenatore degli arancioneroverdi -. Non rientrerà Pohjanpalo, quasi sicuramente rientrerà la prossima. Fuori anche Bjarkason, Busio, Tessmann e Jajalo. Gli altri sono a disposizione. Ci arriviamo leccandoci un pochino le ferite per i nostri errori, ma con una settimana in più di lavoro. Ci siamo fatti male da soli a Roma e non ce lo possiamo permettere, stiamo imparando a riconoscere gli errori da non fare. Dopo una partenza comunque ottimale fatta con la Lazio".

Eusebio Di Francesco all'Olimpico domenica scorsa (Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

"Abbiamo lavorato in settimana soprattutto sull’aspetto mentale, per fare capire ai ragazzi che non serve avere paura e poi per limare certi errori che possono essere individuali e di squadra, tutti quanti sbagliano e lo fanno insieme. E' un percorso, diverso dal passato, con richieste anche da parte mia. Ma vedo grande disponibilità ed attenzione".

"Se dipende anche dall'esperienza? Anche, ma gli errori li fanno anche i giocatori più esperti. Quando regaliamo i gol si fa più fatica a portare a casa il risultato, ma ne siamo consapevoli. Poi vedo i giudizi orientati anche dai risultati e questo non lo condivido, ma è il modus operandi del calcio italiano e del giornalismo italiano. Io però devo fare il mio lavoro e non devo dare voti, ma fare valutazioni un po' più profonde".

Il rientro di Idzes e la Fiorentina di Palladino — "Idzes centrale dei 3? Può fare tutti i ruoli nella linea a 3 - spiega Di Francesco -. E' eclettico, sveglio, reattivo, dinamico ed ha voglia di migliorarsi. Anche in precampionato l'ho usato in più posizioni. Ha sempre interpretato al meglio i vari ruoli".

"Che Fiorentina ho visto? Le difficoltà che ci sono quando si cambia mentalità e modo di giocare, Palladino lavora in modo diverso da Italiano, ma vale per tutti, anche per me qui, ci vuole tempo. Loro magari hanno fatto un po' di fatica, però ricordiamo che all'interno della squadra ci sono tanti giocatori diversi. Hanno qualità, anche sui piazzati, dietro c'è Martinez Quarta sempre pericoloso sul gioco aereo. Una squadra che non a caso negli ultimi anni ha raccolto risultati e traguardi importanti".

"Se in Conference League ho visto la partita? Sì ed anche in campionato. Individuiamo momenti diversi, anche se non c'è stato molto tempo. Ma a volte non serve molto tempo per passare i concetti".

Di Francesco tra dubbi di formazione e mercato — "Se Nicolussi Caviglia mi permette di valutare soluzioni differenti? È un giocatore in più in quel ruolo - chiarisce Di Fra - e quindi sicuramente sì. Ma se parla di sistema di gioco, allora sì, ma in maniera relativa, perché lui è sempre stato bravo nella mediana a due. Poi ha anche interpretato il ruolo di play, che può fare, ma non è il suo ruolo originario. Si è allenato ieri ed oggi con noi, è un giocatore che darà grandi vantaggi a questa squadra. Ha pure avuto l’influenza. Dubbi di formazione? Un dubbio ce l'ho, me lo tengo".

Venezia, Eusebio Di Francesco fornisce indicazioni ai suoi (Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

"Quando può rientrare Bjarkason? Dobbiamo valutarlo, questa settimana e la prossima sicuramente no. Dopo la sosta sicuramente. L'arrivo di Franco Carboni una bocciatura per Haps? Non parlo di mercato, ma sicuramente non ci sono bocciature, al massimo le scelte. Haps è entrato molto bene anche se sottoporta poteva fare essere più determinato, ma mi è piaciuta la sua intraprendenza. Si è allenato poco ed ha avuto qualche problemino normale in settimana, ma ci tornerà utile a partire dalla Fiorentina, valuterò se farlo giocare dall'inizio. Se Pohjanpalo verrà con voi? E' importante il capitano, il simbolo del Venezia. Già l'altra volta è venuto con noi senza richieste da parte mia, un segnale importante. Gli daremo la sciarpa per tifare a gran voce".

I convocati per Fiorentina-Venezia — Sono 24 i giocatori convocati da mister Eusebio Di Francesco.

Portieri: Matteo Grandi, Jesse Joronen, Filip Stankovic

Difensori: Giorgio Altare, Antonio Candela, Jay Idzes, Ridgeciano Haps, Lorenzo Lucchesi, Richie Sagrado, Marin Sverko, Michael Svoboda, Francesco Zampano

Centrocampisti: Magnus Kofod Andersen, Domen Crnigoj, Issa Doumbia, Alfred Duncan, Mikael Ellertsson, Hans Nicolussi Caviglia, Nunzio Lella

Attaccanti: Christian Gytkjaer, Gaetano Oristanio, Nicholas Pierini, Antonio Raimondo, Saad El Haddad