Venezia, la Curva Sud invita a non andare a Firenze: “O tutti o nessuno”

Mister Di Francesco

"La squadra ha approcciato benissimo la gara, certo qualche piccolo errore ci ha compromesso la dinamica del match specialmente nel primo tempo dove nel finale siamo andati in sofferenza. Nel secondo tempo siamo tornati in campo con il piglio giusto e in alcuni momenti potevamo sfruttare meglio delle occasioni importanti. La Lazio nelle ripartenze è stata brava a metterci in difficoltà ma devo fare i complimenti ai ragazzi perché al di là delle diverse difficoltà sono stati in partita per oltre 80 minuti. Ho detto ai ragazzi facendogli i complimenti che questa partita ci deve insegnare molto. In serie A bisogna concedere il meno possibile a squadre come la Lazio. Dobbiamo cercare di commettere meno ingenuità e mi auguro che questa gara ci siano d’insegnamento per affrontare al meglio le prossime".