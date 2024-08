Venezia, il rimpianto di Andersen: “Potevamo portare a casa dei punti”

"Potevamo portare a casa dei punti - spiega Andersen in conferenza stampa -, questo era il nostro obiettivo iniziando la partita. Potevamo fare meglio nel contenere gli avversari. Abbiamo iniziato bene la partita con il gol, dobbiamo continuare su questa strada e migliorare di partita in partita".

"Sento la responsabilità di giocare in questo ruolo (quello di Busio e Tessmann, nda), l'ho fatto anche l'anno scorso. Questo è un campionato diverso, voglio dimostrare il mio valore partita dopo partita e sfruttare questa bella occasione in Serie A".

Le emozioni di Andersen

"È stata una grandissima emozione segnare il primo gol in Serie A - conclude il centrocampista danese -, sono contentissimo perché è stato un gol bellissimo. Ho lavorato tanto per raggiungere questo obiettivo, speravo in un risultato diverso ma sono contento del gol e continuerò a dare il massimo per la squadra".