Venezia, vittoria nell’amichevole contro il Tabor Sezana: in gol Busio

A Ca’ Venezia buone indicazioni per Di Francesco. Il match contro la squadra che milita in Druga Liga, seconda divisione del campionato sloveno, è deciso dalle reti di Busio, Sagrado e Gytkjaer. Il tecnico: "E' stata una buona sgambata".

Davide Capano Redattore 7 settembre 2024 (modifica il 7 settembre 2024 | 14:47)

Il Venezia si allena in amichevole e vince contro il Tabor Sezana, imponendosi con un netto 3-0. Come riporta trivenetogoal.it, la partita di questa mattina, disputata con ritmi sostenuti fin dall’inizio, ha messo in luce diverse individualità e un ottimo lavoro di squadra, con il risultato che non è mai stato veramente in discussione. Buone indicazioni, quindi, per mister Di Francesco a una settimana dalla trasferta col Milan.

Primo Tempo — Fin dal fischio d’inizio, è stato chiaro l’intento del Venezia di imporre il proprio gioco. Nei primi minuti, la squadra lagunare ha preso il controllo della metà campo avversaria, creando subito delle occasioni pericolose. Al 7′, Nicolussi Caviglia ha colpito il palo su punizione, dando il via a un vero e proprio assedio alla porta del Tabor Sezana. Poco dopo, è stata la volta di Sverko, che di testa non è riuscito a impensierire il portiere avversario.

Il protagonista indiscusso del primo tempo è stato l’esterno belga Sagrado, autore di una prestazione scintillante. All'11′, ha sfiorato il gol con un’azione personale sulla sinistra, culminata con un tiro che ha colpito il palo. Ma il momento di gloria per Sagrado è arrivato al 21′, quando ha controllato un lancio sulla destra, servendo un assist perfetto per Busio, che ha insaccato senza esitazioni per il vantaggio del Venezia.

Busio (Foto tratta profilo Instagram @veneziafc)

Il Tabor Sezana, costretto nella propria metà campo, ha faticato a reagire, subendo il ritmo incalzante del Venezia. Al 36′, è ancora Sagrado a trovare la via della rete, con una splendida azione individuale: il belga ha tagliato la difesa avversaria da sinistra, si è accentrato e ha scaricato un tiro preciso sotto l’incrocio. Una dimostrazione di tecnica e determinazione che ha mandato il Venezia negli spogliatoi con un meritato 2-0.

Secondo Tempo — Il secondo tempo è iniziato con lo stesso piglio del primo. Il Venezia non ha abbassato la guardia e ha continuato a cercare il gol per chiudere definitivamente la partita. Dopo soli due minuti, al 47′, è arrivato il 3-0: Gytkjaer, in mischia, ha trovato il gol su assist di Busio, mettendo una seria ipoteca sulla vittoria. Questo gol è stato il colpo di grazia per il Tabor Sezana, che ha faticato a creare occasioni concrete per rientrare in partita.

La squadra slovena ha tentato una timida reazione al 49′ con un palo esterno, ma è stato uno dei pochi episodi degni di nota per gli ospiti. Da quel momento in poi, il Venezia ha gestito il match, concedendo pochissimo agli avversari e continuando a creare pericoli. Al 54′, Carboni ha colpito la traversa, confermando la sfortuna del Venezia sotto porta, con ben tre legni colpiti durante il match.

Nonostante il risultato ormai al sicuro, il Venezia ha continuato a cercare la quarta rete. Diverse occasioni sono state create nei minuti finali, in particolare con Ladisa e Duncan, ma la difesa del Tabor Sezana e il portiere ospite sono riusciti a limitare ulteriori danni. In particolare, al 90′, Ladisa si è visto negare la gioia del gol dal portiere avversario, che lo ha ipnotizzato in quella che sembrava un’occasione facile.

Cambi decisivi e contributo della panchina — Un aspetto rilevante della partita è stato l’ottimo contributo dei giocatori subentrati. Ladisa, entrato al 35′ per Oristanio, ha subito cercato di mettersi in mostra con le sue giocate, e anche Duncan e Andersen, entrati nella ripresa, hanno avuto un impatto importante, contribuendo a mantenere alto il ritmo della partita.

Particolarmente degni di nota anche i cambi difensivi e tattici operati dal Venezia: Bertinato e Zampano hanno garantito freschezza e solidità nella gestione della palla e nella fase difensiva, impedendo al Tabor Sezana di trovare spazi per rendersi pericolosi.

Mister Eusebio Di Francesco dopo la gara — "E' stata una buona sgambata che mi ha dato la possibilità di vedere giocatori che hanno giocato meno e farli crescere di condizione - ha dichiarato Di Francesco ai canali ufficiali del club arancioneroverde -, questo era l’obiettivo. Abbiamo lavorato bene questa settimana di avvicinamento alla partita con il Milan, sapendo che dovranno rientrare gli otto Nazionali di cui valuteremo le condizioni.

Eusebio Di Francesco (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Il nostro obiettivo non è l'inizio di campionato ma la fine. Dobbiamo ragionare in quest’ottica sapendo che dobbiamo superare degli ostacoli. Dobbiamo lavorare nella nostra crescita, in ogni partita ho visto dei miglioramenti graduali e mi auguro che si possa dare continuità a questo aspetto, che è senza dubbio positivo.

Colgo l’occasione per fare le condoglianze alla famiglia Salvemini, che è stato lui insieme ad altri a scegliermi all’Empoli e a permettermi di esordire in Serie A".

Tabellino — Venezia FC - NK Tabor Sezana: 3:0

Marcatori: 20’ Busio, 35’ Sagrado, 47’ Gytkjaer

Venezia FC: Stankovic (52' Grandi), Schingtienne (73' Zampano), Altare, Sverko (46'Candela), Sagrado (78' Rioda), Doumbia (46' Andersen), Nicolussi Caviglia (68' Duncan), Carboni, Oristanio (34'Ladisa), Busio (68' Busio), Gytkjaer (78' Berengo).

A disposizione: Bertinato, Grandi, Zampano, Ladisa, Candela, Andersen, Rioda, Duncan, Berengo, Schiavon.

Allenatore: Eusebio Di Francesco

NK Tabor Sezana: Mbangue (46'Medic), Neychev, Vodeb (83' Torres), Kouao, Petkov (46'Fernetti), Fuseini (57'Crispin), Bafounta (61' Jakupivic), Stefanec (73'Gorec), Pajaro (83' Ylus), Fortuna (34'Rupnik), Rose (46'Pavlovic).

A disposizione: Fermisek, Medic, Runic, Archil Ylus, Ukmar, Morelj, Jakupovic, Fernetti, Loggia, Torodov, Gorec, Pavlovic, Crispin, Harguinteguy, Torres, Martinez.

Allenatore: Radostin Aleksandrov

Arbitro: Luca Zufferli sez. Udine

Primo Assistente: Luca Mondin sez. Treviso

Secondo Assistente: Marco Ceolin sez. Treviso

Quarto Uomo: Rehmet Jusufoski sez. Mestre