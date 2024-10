Hellas Verona-Venezia, rivalità e precedenti: tutto quello che c’è da sapere

Torna il derby veneto tra Hellas Verona e Venezia. Il match valido per la 7ª giornata di Serie A 2024/25 si giocherà allo stadio Bentegodi. Scaligeri imbattuti nel massimo campionato contro i lagunari: 5 vittorie e un pareggio

Dopo più di due anni torna al Bentegodi il derby veneto tra Hellas Verona e Venezia in Serie A. L'ultima volta i gialloblù di Igor Tudor vinsero 3-1 contro la formazione guidata da Paolo Zanetti (ora tecnico dell'Hellas). Una partita dominata e resa speciale da uno scatenato Giovanni Simeone che realizzò una tripletta nel secondo tempo.

Nel match d'andata fu sempre l'Hellas a trionfare con un pirotecnico 4-3 al Penzo. Una rimonta incredibile quella dell'Hellas che chiuse sotto di tre reti il primo tempo (a segno Ceccaroni, Crnigoj ed Henry). Poi l'autorete di Henry, il rigore di Caprari e la doppietta di Simeone regalarono una vittoria insperata alla squadra di Tudor per come si erano messe le cose.

In generale gli ultimi undici confronti diretti (Serie A, Serie B, Lega Pro Prima Divisione Girone A e Coppa Italia) tra le due squadre parlano chiaro: sette vittorie Hellas, quattro pareggi e zero successi del Venezia. Ma, storicamente, quanto è sentita la rivalità tra Venezia e Verona? Partiamo dal presupposto che non è probabilmente tra le sfide più agguerrite. Insomma, non si tratta di un derby ad alto tasso di tensione e rivalità sportiva. Non esiste un odio profondo tra le due tifoserie...

Precedenti in Serie A — Si tratta di uno dei derby regionali più sentiti d'Italia quello tra Hellas Verona e Venezia. Andando a ritroso nel tempo, le prime sfide tra Verona e Venezia risalgono al 1911. In verità le partite in questione non sono mai state disputate. Il Venezia non si presentò e al Verona vennero così assegnate due vittorie a tavolino per 1-0.

Non sono molti i precedenti in Serie A tra le due squadre. Da ricordare doverosamente il 2-2 del 2000. Era la trentunesima giornata di campionato e i lagunari si portarono in doppio vantaggio grazie alle reti di Budan e Ganz. La rimonta degli scaligeri avvenne con Adailton e Salvetti, con il Venezia che si avviava sempre più alla retrocessione in Serie B. Nella stagione 2001-2002 vittoria in trasferta per l'Hellas Verona dell'ex Prandelli con gol di Salvetti. Nel match di ritorno gli scaligeri si imposero nuovamente con lo stesso risultato grazie alla rete decisiva realizzata da Oddo.