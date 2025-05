Venezia, il ds Antonelli: “La fiducia in Di Francesco non è mai venuta meno”

Il dirigente degli arancioneroverdi ha fatto il punto della situazione nel corso del Gran Galà del Calcio ADICOSP a Roma.

Davide Capano Redattore 6 maggio 2025 (modifica il 6 maggio 2025 | 15:32)

Intervenuto ieri sera dal palco nel corso del Gran Galà del Calcio ADICOSP allo Sheraton Parco de' Medici di Roma, il direttore sportivo del Venezia Filippo Antonelli si è soffermato sul finale di campionato degli arancioneroverdi e sulla figura di Eusebio Di Francesco.

Venezia, le parole del ds Antonelli — "Per quanto riguarda il presente abbiamo parlato di tre finali - esordisce il ds dei lagunari -, ma io dico sempre che la partita più importante è la prossima. La frustrazione di giocare bene e non fare puntiè peggiore di una sconfitta giocando male, però siamo anche contenti di essere stati competitivi durante tutto il campionato e cercheremo di esserli fino alla fine. Fiorentina, Cagliari, e Juventus in questo finale? Io dico Fiorentina intanto e poi vediamo".

Antonelli, inoltre, ha chiarito la posizione del club su mister Eusebio Di Francesco: "La fiducia in Di Francesco non è mai venuta meno. Quando abbiamo scelto il mister abbiamo firmato un contratto di due anni e quindi pensavamo e pensiamo che è il nostro allenatore".

Ancora Antonelli — Filippo Antonelli, premiato al Gran Galà del Calcio ADICOSP come miglior direttore sportivo della Serie B della passata stagione, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti. Ecco di seguito quelle raccolte dai colleghi di TMW:

Il momento del Venezia è positivo: la squadra appare molto più solida, soprattutto in difesa, ha trovato equilibrio ed è riuscita a fermare anche avversari importanti. Qual è la sensazione in questo momento?

"È un percorso di crescita che la squadra ha fatto. Il Venezia è stato competitivo per quasi tutto il campionato. Ora, con i nostri pregi e i nostri difetti, siamo arrivati a questo punto e vogliamo restarci, cercando di raggiungere l'obiettivo finale".

Questo era probabilmente ciò che il Venezia sperava fin all’inizio: rimanere agganciati fino all’ultima giornata. Un punto da recuperare sul Lecce a tre giornate dalla fine. Tre finali, come si dice spesso. Ma cosa rappresentano per il Venezia e per il progetto societario queste ultime tre gare?

"La voglia di restare lì, di continuare a lottare per questa categoria, l’abbiamo sempre avuta. E ci siamo sempre stati. Ci abbiamo creduto, e ora siamo in una posizione in cui possiamo giocarci le nostre carte. È vero, si può parlare di tre finali, ma io dico sempre che la prossima partita è la più importante. E quindi, sì: pensiamo alla prossima".

Il Venezia è trascinato anche dalle prestazioni di Hans Nicolussi Caviglia. C’è già qualche discorso con club interessati, magari una big come l’Inter?

"Hans sta crescendo, come tanti altri ragazzi, all’interno di un contesto dove ci piace valorizzare i giovani. È un ragazzo serio, che ha dimostrato continuità. Quello che accadrà sul mercato lo vedremo a fine campionato. Al momento è concentrato qui, come tutti".

Qual è la forza di questo Venezia?

"Sicuramente l’unione e la determinazione nel voler essere protagonisti fino in fondo. Questo fa parte anche dei valori della nostra società: andare avanti uniti, dall’inizio alla fine, fino all’ultima partita. Il mister ha sposato appieno il progetto, e siamo felici che creda tanto quanto noi in questa salvezza".

Quanto vi rende orgogliosi aver dato una nuova opportunità a Radu, dopo un momento difficile per lui?

"Radu è stata un’opportunità per noi, e lo abbiamo sempre detto: ringraziamo l’Inter che, quando li abbiamo chiamati, si è dimostrata subito disponibile. Ma ringraziamo anche il ragazzo, perché ha saputo cogliere questa chance, dimostrando il suo valore. Il percorso non è finito: mancano tre partite, e può chiudere in bellezza. Stankovic è un altro giocatore che abbiamo voluto fortemente: abbiamo la possibilità di riscattarlo e lo faremo sicuramente. È un ragazzo che ha lavorato molto bene nei primi mesi. Condivido anche in questo caso i buonissimi rapporti con l’Inter, che ci hanno permesso di fare questa operazione. Deve continuare a lavorare così, e sono certo che potrà darci ancora tante soddisfazioni".

Qualcuno vi ha già chiamato per provare a prenderlo?

"In realtà il riscatto lo faremo a giugno. Poi, eventualmente, valuteremo".

Ha parlato anche del futuro di mister Di Francesco. La società vuole continuare con lui a prescindere dalla categoria, oppure si vedrà dopo?

"Quando abbiamo firmato con Di Francesco, abbiamo fatto un contratto di due anni. Non l’abbiamo fatto pensando solo a questa stagione. Per noi, il nostro allenatore è lui anche per il prossimo anno".

Cos'è l'ADICOSP — L'ADICOSP – Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi - nasce nel 2017, con l’obiettivo di rappresentare gli Associati ad ogni livello, di tutelarne il titolo e la dignità professionale, di promuoverne lo sviluppo tecnico e culturale. Ogni anno premia i migliori Direttori Sportivi di tutte le categorie con la consegna del "Premio Franco Janich e Daniel Guerini".