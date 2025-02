Venezia, Di Francesco: “Servono i risultati, abbiamo lavorato sulla testa”

L'allenatore degli arancioneroverdi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Lazio

Davide Capano Redattore 21 febbraio 2025 (modifica il 21 febbraio 2025 | 13:09)

Il Venezia riceve domani alle 15 la Lazio di Marco Baroni. Dopo la sconfitta con il Genoa, il tecnico Eusebio Di Francesco presenta così la gara del Penzo in conferenza stampa: "La settimana è stata un po' corta, non abbiamo fatto tantissimo lavoro di campo, abbiamo lavorato sulla testa, sulla capacità di rimanere in partita fino al 100esimo minuto, non fino al 90esimo. Ci è capitato di fare ottime partite, anche contro il Genoa, dove siamo calati nel finale alle prime difficoltà e avvisaglie. Come dico spesso, le partite sono sempre meno e noi dobbiamo lavorare su questo. Recuperiamo Haps, dopo tanto tempo poi torna Duncan".

Venezia, Di Francesco prima della Lazio — "La Lazio - spiega l'allenatore arancioneroverde - è una squadra in grande condizione e forma, Baroni sta facendo un ottimo lavoro, ha giocatori che rispecchiano il suo voler intensità e qualità. Da quando ho cominciato mi sento sempre sotto esame, in questo lavoro. I periodi possono essere negativi o positivi, ma dobbiamo credere che ci possano essere periodi più positivi. Ci serve il risultato. Ci sono stati tanti cambiamenti che non dipendono solo da me, posso solo metterci tutto me stesso. Se parlo del mercato? No, intendevo sulla mia posizione. C'è qualcuno che non ci crede? Non è questo, ci sono dinamiche che ti portano ad abbassare la guardia, alcuni arrivano da altri campionati o serie minori, ma bisogna essere veloci nel calarsi. Ed io li devo aiutare. Non dormo per questo".

"Doppio trequartista e Zerbin più avanzato? Questo tipo di atteggiamento è successo anche con altri giocatori. Ha dato buoni risultati, anche se non rispetto al risultato finale. Possiamo trovare altre soluzioni, ma servono i risultati. Dobbiamo capire che certe partite se proprio non si riescono a vincere, piuttosto bisogna anche difendere il pareggio che può essere importante, alzando il livello dell'attenzione, sia da chi inizia che da chi subentra. Con i cinque cambi, non accetto l'alibi di essere stanchi, infatti non mi avete mai sentito parlare di questo. Media salvezza più bassa? Se si abbassa sì, ma come è capitato altri anni, l'anno scorso è stata di 36. Dobbiamo aspettare altre 4-5 partite per avere un quadro chiaro.

Eusebio Di Francesco durante Venezia-Roma 0-1 di domenica 9 febbraio 2025 (Foto di Timothy Rogers/Getty Images)

Come si affronta la Lazio? Loro sono determinati, cattivi, fanno partita ed hanno fisicità. Dobbiamo mettere in campo le loro armi e qualcosa in più. Perché se guardiamo il discorso tecnico e qualitativo in generale, siamo un paio di gradini sotto, ma questi due gradini li dobbiamo colmare con la determinazione e la grinta che non può e non deve mancare".

Ancora Di Francesco — "La mia opinione sul Var a chiamata? Non mi fa impazzire - chiarisce Di Fra -. Mi piacerebbe che fossero più chiare certe cose o che l'interpretazione non debba variare da una partita all'altra. Mi inc**** sui falli dove un difensore ti tiene, tu cerchi di divincolarti, lo tocchi e sembri che lui muoia per terra. Condivido quanto detto da Gasperini sui rigorini, ci sono troppi tempi morti nel calcio di oggi.

Eusebio Di Francesco (Foto di Timothy Rogers/Getty Images)

Quanto si può lavorare con i ragazzi sull'aspetto della fase offensiva? Mettendoli nelle condizioni di fare al meglio e stimolandoli con esercitazioni per essere incisivi. Ma poi la partita è un momento che va vissuto con una convinzione unica, noi dobbiamo essere più convinti. Ma non dirò più che dobbiamo migliorare, perché dobbiamo fare gol, punto, non migliorare".