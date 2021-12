Venezia, Zanetti: “Con la Ternana è una sorta di verifica, mi aspetto risposte”

La conferenza stampa pre-Ternana del tecnico arancioneroverde

Mister Paolo Zanetti, dopo essere intervenuto stamane ai microfoni di Radio Rai, ha presentato la gara di Coppa Italia contro la Ternana, in programma domani alle 15 al Penzo: "Più di qualcuno non verrà convocato perché non ha recuperato dalla partita. Romero, Aramu, Ebuehi, Caldara, Haps, Ceccaroni, Vacca non saranno della partita. Verranno convocati De Vries e Makadji della Primavera. Voglio passare il turno contro una squadra attrezzata che ha le armi per metterci in difficoltà. Giocheranno praticamente tutti quelli che non sono scesi in campo domenica. Vorrei avere qualche risposta da più di qualche giocatore. Abbiamo lottato tanto per uscire da un momento non facile, ma adesso diventa importante avere continuità a livello di mentalità e risultati. Mi aspetto grande concentrazione e aggressività. Spero che qualcuno voglia mettermi in difficoltà nelle scelte. La cosa più importante in questi momenti è quella di dare autostima alla squadra. Di fronte non avevamo una squadretta, ma avevamo la Juve. I primi minuti erano figli della paura che avevamo e di quello che era accaduto la settimana scorsa. Con la Roma l’avevamo ribaltata e vinta la partita, nell’intervallo ho ricordato che si poteva fare anche sabato, ma con determinate caratteristiche".