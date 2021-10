Venezia, Zanetti: “L’importante è che domani andiamo in campo da leoni”

Il tecnico ha parlato in conferenza stampa prima della sfida con gli uomini di mister Colantuono

Il Venezia vuole tornare a fare punti contro la Salernitana, diretta concorrente nella lotta per restare in Serie A. Dopo la sconfitta con il Sassuolo, l’allenatore Paolo Zanetti presenta la gara del Penzo nella conferenza stampa della vigilia: "Vacca e Johnsen saranno fuori, Aramu è recuperato e gioca, Busio non ha nulla di grave. Ha una botta forte, ha fatto la risonanza, penso che possa essere della partita. Heymans è rientrato dal Belgio e ci sarà. Non abbiamo avuto la forza di tenere il risultato: dopo essere passati in vantaggio strameritatamente, abbiamo preso gol quasi subito. Spero che quanto accaduto ci serva di lezione, a Reggio Emilia, salvo che da Mazzocchi e Forte, non abbiamo avuto una resa ottimale dai cambi e questa è responsabilità mia. L’atteggiamento non deve mai mancare con me, perché altrimenti si fa dura. Ci sarà qualche cambio, devo fare scelte dettate dalla condizione fisica. Mi serve l’allenamento di stasera, oltre a quello di domani mattina per capire chi sta meglio. Qualcuno non giocherà per scelta e qualcun altro per condizione fisica. L’importante è che domani andiamo in campo da leoni. Al di là del risultato finale, non possiamo prescindere dal morire sul campo. Busio, se recupera, è un giocatore fresco. Devo valutare piuttosto Ampadu e Crnigoj come stanno, spero di non dover fare certe considerazioni. Il cambio di modulo non lo vedo percorribile. Forte sicuramente è in ballottaggio perché ha fatto bene, valuterò. Henry a Reggio Emilia non lo voglio bocciare, aveva fatto molto bene con la Fiorentina, sono valutazioni che farò. Chi inizia magari non finirà la partita. Tessmann è un ragazzo da scoprire, non ha le caratteristiche di Vacca, ma può mettere in campo fisicità e sa giocare a calcio. Non escludo che Busio possa giocare play in questa partita".