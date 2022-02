Venezia, Zanetti: “Mi preoccupa la negatività dell’ambiente”

L'allenatore ha parlato in conferenza stampa prima della gara in casa del Torino

Il Venezia gioca domani alle 20.45 sul campo del Torino di Ivan Juric, reduce dal ko con l'Udinese. Dopo la sconfitta col Napoli, il tecnico Paolo Zanetti ha presentato così la partita dell'Olimpico Grande Torino in conferenza stampa: “Una settimana buona, abbiamo recuperato tutti coloro che erano indisponibili per Covid. Siamo riusciti a fare una settimana intera d'allenamento piena e quindi possiamo riavvicinarci a un undici tipo. Abbiamo affrontato la settimana ragionando sul fatto che dev'essere per noi finito il ciclo difficile, sappiamo quanto il periodo dicembre-gennaio fosse tosto soprattutto dal punto di vista del calendario, ha messo a dura prova la nostra tenuta psicologica. Dobbiamo ritrovarci, ritrovare entusiasmo, dobbiamo fare di tutto per capovolgere questa situazione. Ci sono ancora 45 punti in palio, abbiamo una posizione di classifica ancora non compromessa, la storia è tutta da scrivere. È stato il periodo probabilmente più difficile da quando sono qua, dobbiamo far valere ora tutte le nostre qualità. Sul campo dovremo dimostrare di meritarci questa categoria. Siamo in un momento difficile, i risultati non arrivano e tiriamo poco in porta. Serviamo male i nostri attaccanti e questo si vede in diversi frangenti. Non possiamo tirare in porta una volta in tutta la partita, altrimenti il massimo che possiamo ottenere è pareggiare. Abbiamo visto a San Siro cos’ha fatto Henry su un cross di Ampadu. Significa che i numeri per fare male li abbiamo, ma siamo il peggior attacco del campionato ed è su questo siamo andati in difficoltà, perché difensivamente saremmo salvi. Mi preoccupa la mancanza di fiducia che può crearsi nella squadra, mi preoccupa la negatività dell’ambiente. Ricordiamoci sempre che a inizio anno ci davano per spacciati e invece siamo pienamente in corsa per la salvezza. Io sarò l’ultimo ad abbandonare la nave e lotterò fino in fondo per arrivare quartultimo perché questo è il nostro obiettivo”.