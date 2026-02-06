Termina a reti bianche il primo banco di prova di Oscar Hiljemark sulla panchina del Pisa. Al "Marcantonio Bentegodi", Verona e Pisa decidono di non offendersi e non vanno oltre il punteggio di 0-0. Durante la prima frazione di gioco i padroni di casa sembrano più spigliati, poi alla ripresa gli ospiti sono più ordinati e pericolosi, ma tutti i tentativi restano vani. Verona e Pisa sono appaiate in fondo alla classifica con 15 punti. Ora, attendono gli esiti dei match tra Fiorentina-Torino e Lecce-Udinese, per monitorare le distanze dalla zona salvezza.
Le Dichiarazioni
Verona-Pisa, Hiljemark: “Contento della squadra. Insieme possiamo migliorare”
Termina 0-0 la sfida tra Verona e Pisa. Queste le parole di Oscar Hiljemark al termine della partita
Al termine della gara, il nuovo allenatore del Pisa, Oscar Hiljemark, commenta così in conferenza stampa il pareggio contro il Verona: "La squadra ha fatto una buona partita. La difesa ha lavorato bene e siamo riusciti a giocare meglio nel secondo tempo. Sono contento della partita e del gruppo".
