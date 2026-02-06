derbyderbyderby calcio italiano Verona-Pisa, Hiljemark: “Contento della squadra. Insieme possiamo migliorare”

Termina 0-0 la sfida tra Verona e Pisa. Queste le parole di Oscar Hiljemark al termine della partita
Gianmarco Inguscio
Gianmarco Inguscio 

Termina a reti bianche il primo banco di prova di Oscar Hiljemark sulla panchina del Pisa. Al "Marcantonio Bentegodi", Verona e Pisa decidono di non offendersi e non vanno oltre il punteggio di 0-0. Durante la prima frazione di gioco i padroni di casa sembrano più spigliati, poi alla ripresa gli ospiti sono più ordinati e pericolosi, ma tutti i tentativi restano vani. Verona e Pisa sono appaiate in fondo alla classifica con 15 punti. Ora, attendono gli esiti dei match tra Fiorentina-Torino e Lecce-Udinese, per monitorare le distanze dalla zona salvezza.

Al termine della gara, il nuovo allenatore del Pisa, Oscar Hiljemark, commenta così in conferenza stampa il pareggio contro il Verona: "La squadra ha fatto una buona partita. La difesa ha lavorato bene e siamo riusciti a giocare meglio nel secondo tempo. Sono contento della partita e del gruppo".

