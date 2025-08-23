La stagione 2025/26 della Serie A inizia con un marchio ben preciso: la presenza massiccia di calciatori spagnoli. Mai prima d’ora il campionato italiano aveva ospitato un numero così alto di giocatori iberici. Come riporta Marca, sono infatti 27 gli spagnoli che vestiranno la maglia di un club di massima serie, superando di uno la cifra della scorsa annata. Dal 1961, quando Luis Suárez, primo Pallone d’Oro spagnolo, approdò all’Inter, il calcio italiano ha visto passare ben 118 giocatori provenienti dalla Spagna. L’ultimo arrivo è quello di Alvaro Morata, che torna per la terza volta in Italia e guiderà l’attacco del Como.
Verso il record storico: la Serie A 2025/26 avrà 27 calciatori spagnoli
Como, il cuore spagnolo della Serie A
Il club allenato da Cesc Fabregas è oggi il simbolo di questa tendenza. Dopo aver sorpreso al debutto in Serie A, i lombardi hanno investito oltre 100 milioni per costruire una rosa ambiziosa, arricchita da ben sette calciatori spagnoli. Oltre a Morata, spiccano i nomi di Sergi Roberto e Alberto Moreno, affiancati da Iván Azon e dalle nuove scommesse Jesus Rodriguez, Alex Valle e Jacobo Ramon. Nessun’altra squadra del campionato vanta una colonia spagnola così numerosa, trasformando il Como in una sorta di “LaLiga in miniatura” sul lago.
Una colonia che si allarga
Il fenomeno, però, non riguarda solo il Como. La Lazio schiera Pedro, Mario Gila, Patric e Cristo Munoz, mentre la Roma punta su Mario Hermoso, Angelino e Buba Sangaré. La Fiorentina può contare su David De Gea e Pablo Marí, il Verona su Yellu Santiago e Unai Nunez e l’Udinese su Iker Bravo e Oier Zarraga. Tra i colpi di mercato spiccano Miguel Gutierrez, nuovo terzino del Napoli campione e Juan Miranda al Bologna. Nel Milan, invece, Alex Jimenez sarà centrale nel progetto tecnico di Allegri. Con 27 protagonisti, la Serie A si colora come mai prima d’ora di rosso e giallo.
