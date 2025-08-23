Il club allenato da Cesc Fabregas è oggi il simbolo di questa tendenza. Dopo aver sorpreso al debutto in Serie A, i lombardi hanno investito oltre 100 milioni per costruire una rosa ambiziosa, arricchita da ben sette calciatori spagnoli. Oltre a Morata, spiccano i nomi di Sergi Roberto e Alberto Moreno, affiancati da Iván Azon e dalle nuove scommesse Jesus Rodriguez, Alex Valle e Jacobo Ramon. Nessun’altra squadra del campionato vanta una colonia spagnola così numerosa, trasformando il Como in una sorta di “LaLiga in miniatura” sul lago.

Una colonia che si allarga

ROMA, ITALIA - 2 SETTEMBRE: Notizie sull'acquisto di Mario Hermoso dall'AS Roma durante il suo primo giorno al Centro Sportivo Fulvio Bernardini. (Foto di Luciano Rossi/AS Roma tramite Getty Images)

Il fenomeno, però, non riguarda solo il Como. La Lazio schiera Pedro, Mario Gila, Patric e Cristo Munoz, mentre la Roma punta su Mario Hermoso, Angelino e Buba Sangaré. La Fiorentina può contare su David De Gea e Pablo Marí, il Verona su Yellu Santiago e Unai Nunez e l’Udinese su Iker Bravo e Oier Zarraga. Tra i colpi di mercato spiccano Miguel Gutierrez, nuovo terzino del Napoli campione e Juan Miranda al Bologna. Nel Milan, invece, Alex Jimenez sarà centrale nel progetto tecnico di Allegri. Con 27 protagonisti, la Serie A si colora come mai prima d’ora di rosso e giallo.