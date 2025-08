Dalla Liga alla Serie A: in esclusiva l’analisi del terzino moderno del Girona che può diventare un valore aggiunto per il team di Antonio Conte

Stefano Sorce 6 agosto 2025 (modifica il 6 agosto 2025 | 13:32)

Dopo essersi affermato come uno dei protagonisti del sorprendente Girona di Michel, Miguel Gutierrez è pronto a spiccare il volo verso la Serie A. Terzino di grande qualità e visione di gioco, cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, il classe 2001 rappresenta uno dei profili più interessanti del panorama europeo nel suo ruolo e sembra ormai in procinto di trasferirsi al Napoli. Per conoscerlo meglio e capire cosa può portare alla squadra di Antonio Conte, abbiamo parlato con Marc Bernad, giornalista spagnolo di Diario AS, che segue da vicino il Girona e la Liga e che ci ha aiutato a tracciare l’identikit tecnico e umano di questo talento.

"L'idolo di Miguel Gutierrez è Marcelo, ma sono diversi" — Come descriveresti Miguel Gutierrez a chi non lo conosce? Che tipo di terzino è e qual è la sua identità calcistica?

"È un terzino da grande squadra. Questo significa che a livello offensivo offre tantissimo. Miguel Gutierrez deve migliorare le sue prestazioni difensive: a volte ha qualche distrazione, ma in generale è un calciatore pronto e con un futuro molto interessante. Un acquisto azzeccato, perché al Girona è cresciuto tantissimo ed è pronto per fare il salto. Possiede grande qualità e in tutte le stagioni ha sempre fornito assist, grazie al suo ottimo ultimo passaggio e ai suoi cross. Michel lo ha persino utilizzato da centrocampista, perché dà molto senso al gioco ogni volta che ha il pallone".

C’è qualche giocatore a cui lo si può paragonare? Ha un modello o ricorda qualcuno per il suo stile di gioco?

"Uno dei suoi idoli è Marcelo perché, oltre a essersi formato nel Real Madrid, è madridista. Ma Marcelo è un’altra cosa. Ha uno stile un po’ proprio: possiede grande corsa sulla fascia e visione di gioco. I paragoni sono sempre complicati e lui stesso li ha sempre rifiutati".

Quali sono i suoi principali punti di forza? Cosa lo rende speciale al Girona e in Liga?

"La sua qualità. Attualmente vediamo sempre più terzini “tecnici”, ma Miguel Gutierrez ha anche capacità di inserimento, qualità e un ottimo piede sinistro. È costante e affidabile. Due stagioni fa, con la qualificazione del Girona in Champions, ha brillato particolarmente. Il problema possono essere i fastidi alla caviglia, anche se è stato operato e non dovrebbero più ripresentarsi".

In quali aspetti deve ancora migliorare? Quali sono i suoi limiti da perfezionare in Serie A?

"È un terzino di grande spinta e salire troppo in avanti può penalizzarlo nel recuperare la posizione e difendere. Nell’uno contro uno è bravo, vince duelli, ma è vero che a livello aereo soffre un po’".

"La Serie A renderà Miguel Gutierrez più completo" — Che garanzie offre dal punto di vista fisico? Dopo l’operazione alla caviglia, come sta e che affidabilità può dare in termini di continuità?

"È stato operato alla caviglia per porre fine ai fastidi che lo avevano condizionato nella scorsa stagione. A priori è stata un’operazione senza complicazioni, quindi dovrebbe essere pronto, e al cento per cento, per la nuova stagione. È un giocatore che cura molto l’alimentazione ed è molto professionale".

È pronto per un club come il Napoli e per il calcio italiano? Il suo stile si adatta a un campionato così tattico e a un allenatore come Conte?

"Potrebbe soffrire nei primi mesi, soprattutto se dovesse affrontare giocatori con un fisico imponente. Ma non si tira mai indietro e, cosa più importante, in campo non risparmia energie. In teoria, il suo stile si adatta meglio a campionati come quello spagnolo o inglese, ma la Serie A gli permetterà di acquisire nuove competenze e crescere come calciatore. Lo renderà un giocatore più completo".

Che ruolo ha avuto nel Girona di Míchel? È stato solo un terzino o un vero jolly per più zone del campo?

"È stato un giocatore fondamentale: ogni volta che era disponibile, giocava. Michel lo utilizzava sia come terzino in difesa che come centrocampista nella costruzione dal basso. Aggiunge molta qualità al gioco e assimila con facilità i concetti tattici che gli trasmettono gli allenatori".

"Dall'operazione per lo spagnolo ci guadagnano tutti" — Quanto è stato determinante nella stagione del Girona? A livello di numeri e impatto, cosa ha dato alla squadra?

"Moltissimo. Due stagioni fa ha fornito non solo gol e assist, ma anche eccellenti dati difensivi. È stato uno dei motivi della grande stagione del Girona. Lo scorso anno, come il resto della squadra, ha sofferto e anche gli infortuni lo hanno condizionato. L’accumulo di partite lo ha penalizzato, ma questo gli sarà servito per imparare a preparare il proprio corpo e la propria mente a giocare sia in settimana che nel weekend".

Che tipo di personalità ha nello spogliatoio? È un leader silenzioso, un giocatore che trasmette energia o un giovane ancora in crescita?

"È un giocatore in crescita, giovane e con tanto da imparare. Al Girona ha condiviso lo spogliatoio con giocatori come Portu, Juanpe e Stuani, dai quali ha cercato di apprendere il più possibile. Tuttavia, ha carattere e il lato positivo è che non ha paura di dire le cose in faccia. È considerato un buon compagno e un professionista serio".

Qual è la percezione del suo futuro in Spagna? Come valuta il Girona la sua partenza e quali sono le sensazioni sul possibile trasferimento al Napoli?

"Al Girona lo davano già per perso dalla fine della stagione. Il club era riuscito a trattenerlo dopo la qualificazione in Champions e il giocatore voleva godersi questa competizione. Aveva ricevuto offerte per partire, ma era rimasto. Ora però tutto è cambiato perché il Girona è una società che vende e lui è uno dei pochi con grande mercato in Europa, da cui poter ricavare una cifra importante. Lascia un vuoto significativo nella squadra, ma è sostituibile. Andare al Napoli lo aiuterà a crescere e il Girona guadagnerà risorse economiche per fare altri acquisti quest’estate. Tutti ci guadagnano".