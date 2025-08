Un voto già stellare per il mercato del Napoli che, fino ad ora, ha portato alla rosa di Antonio Conte un surplus importante di qualità, esperienza e tecnica. Pedine funzionali al progetto e al credo tattico dell'allenatore, con l'estrema necessità di avere a disposizione sempre due calciatori per ruolo in modo da affrontare al meglio le fatiche di campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa. Per il primo ritiro di Dimaro , Conte ha avuto già a disposizione Marianucci, Lang, De Bruyne, Lucca e Beukema con Milinkovic-Savic aggregatosi qualche giorno più tardi a Castel di Sangro.

In attesa dei colpi finali con un terzino destro, un centrocampista con il bonus di un'altra ala, si guarda in primis alle cessioni, che potrebbero essere più che di lusso rimescolando, seppur in parte, le carte in tavola. Restano quindi importanti nodi da sciogliere, cercando di velocizzare le operazioni in particolar modo per le gli addii più pesanti che potrebbero portare gli azzurri a dover tornare in maniera più decisa anche sul mercato in entrata.