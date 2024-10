L'allenatore del Lecce, Luca Gotti, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di campionato contro l'Udinese

Sergio Pace Redattore 4 ottobre 2024 (modifica il 4 ottobre 2024 | 13:01)

Luca Gotti, allenatore del Lecce, si è presentato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Udinese, valevole per la settima giornata di Serie A. Una particolare particolare per il tecnico dei salentini che ha guidato la formazione friulana dal 2019 al 2021. Il Lecce dovrà cercare di uscire da una situazione "brutta" dal punto di vista dei risultati in campo.

Da quattro partite (compresa l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Sassuolo), i salentini non riescono a conquistare i tre punti. Dopo i due pareggi con Torino e Parma (prima ancora l'unica vittoria sin qui in campionato contro il Cagliari al Via del Mare), il Lecce di Gotti ha incassato una netta sconfitta contro il Milan a San Siro il 27 settembre scorso. Urge una sterzata decisa a partire dal prossimo match contro l'Udinese.

Lecce, Gotti presenta il match contro l'Udinese — Gotti ha parlato così in vista della sfida contro l'Udinese al Bluenergy Stadium: "La settimana è stata brutta per me. Veniamo da tre partite senza aver raccolto soddisfazioni. Posso però dire che la squadra ha lavorato bene. Serve una svolta tattica? Non credo che la questione sia di natura tattica. La squadra deve proseguire un percorso di miglioramento, ma ancora non riesce a gestire bene i momenti della partita. In una gara ci sono altalene emotive di un certo tipo. Dopo una sberla c'è un motivo in cui non sei ancora lucido e questo ci sta capitando. Il livello della Serie A non permette questo genere di errori".

Su Oudin impiegato titolare e sulla posizione in campo di Rebic: "Ci sono giocatori che hanno caratteristiche ben precise e Oudin predispone di ottime qualità tecniche. Devo attingere di volta in volta dalle caratteristiche migliori per affrontare la partita. Rebic ha prevalentemente giocato esterno, quella è la sua mattonella. Devo cercare di mettere i giocatori a loro agio e creare delle dinamiche di squadra funzionali".

Sui volti nuovi: "Marchwinski, Hasa, Pelmard? Il calcio ci sorprende perché ci sono situazioni che sembrano cristallizzate e poi cambiano in maniera repentina, così come la partita col Parma. Anche in queste situazioni individuali si accendono scintille che cambiano l'aspetto emotivo. Voglio prendermi tutte le cose positive che possono accadere anche in tempi brevissimi". Infine una sottolineatura in previsione di un match non banale per Gotti: "La partita più delicata da quando siedo sulla panchina del Lecce? Assolutamente no. Per me la partita con l'Udinese non è come le altre, ma per il Lecce è una partita come le altre trentotto. Non carichiamola di cose diverse".