Solet all’Udinese, ora è ufficiale ma potrà giocare da gennaio 2025

Oumar Solet è un nuovo giocatore dell'Udinese. Centrale francese di 24 anni, ha già esperienza in Champions League. Non potrà giocare fino a gennaio 2025 per motivi di mercato.

Gennaro Dimonte 1 ottobre 2024 (modifica il 1 ottobre 2024 | 18:35)

L'Udinese mette a segno un colpo da Champions League. E' ufficiale l'arrivo di Oumar Solet, svincolato. Difensore centrale classe 2000, ha già alle spalle diverse stagioni in club importanti come Olimpique Lione e Salisburgo, con il quale ha esordito nella massima lega europea nel 2021. Nella scorsa stagione ha giocato 27 partite e segnato 3 reti tra campionato austriaco e coppe. Si tratta della prima esperienza nel campionato italiano ma non potrà giocare fino a gennaio 2025.

Udinese, Solet è ufficiale ma non potrà ancora giocare: il motivo — Acquisto di spessore in difesa per i friulani dopo le sei reti consecutive subite tra Roma e Inter. Due prestazioni che hanno spinto il club a immergersi sul mercato degli svincolati a chiudere per il centrale francese, già in città da diverse settimane. Nonostante i 24 anni, Oumar Solet può vantare già quasi 20 presenze in Champions League, tre campionati austriaci vinti e tutta la trafila nelle giovanili della Francia.

Il classe 2000 però non potrà scendere in campo prima di gennaio 2025. Il motivo è legato a regolamenti di mercato che impongono a un giocatore di non poter essere schierato se la rescissione con un club è avvenuta dopo la fine di agosto. I tifosi dell'Udinese dovranno quindi aspettare l'anno nuovo prima di poter vedere il centrale francese alla Dacia Arena e in tutti i campi italiani.

Il comunicato su Solet — Prima l'ufficialità sui social, poi quella sul sito web, l'Udinese annuncia l'arrivo del difensore 24enne: "La difesa bianconera si rafforza in vista del mercato di gennaio. Udinese Calcio, infatti, è lieta di annunciare che Oumar Solet si unirà al club fino al 30 giugno 2027. Difensore centrale classe 2000, molto strutturato fisicamente ma anche agile e dotato di buona tecnica, il francese ha disputato le ultime 4 stagioni con il Salisburgo, club con il quale ha giocato da protagonista anche la Champions League.

Solet è nato il 7 febbraio 2000 a Melun, Francia ed ha iniziato iniziato a giocare nel Levallois prima di essere notato, a 17 anni, dal Lione che lo ha portato nel suo settore giovanile. Con l’OL ha debuttato in Ligue 1, Coppa di Francia e Coppa di Lega nella stagione 18/19, rimanendo in pianta stabile in prima squadra in quell’annata e nella seguente".