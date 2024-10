Verso Udinese-Lecce, Runjaic: “Vogliamo vincere. Thauvin? Valuteremo domani”

Le parole di Runjaic alla vigilia del match contro i salentini

4 ottobre 2024

Kosta Runjaić, allenatore dell’Udinese, si è presentato in conferenza stampa alla viglia del match contro il Lecce, valevole per la settima giornata di Serie A Enilive. La squadra friulana ha l'opportunità di portare a casa i 3 punti, riprendendo il passo delle prime giornate di campionato, durante le quali ha collezionato tre vittorie e un pareggio.

I tre punti in palio sono fondamentali per l’Udinese che punta a riavvicinarsi alle zone alte della classifica. Alla Dacia Arena i bianconeri ospiteranno il Lecce di Luca Gotti, reduce da una pesante sconfitta per 3-0 contro il Milan a San Siro. I salentini, feriti nell'orgoglio, arriveranno determinati a invertire la rotta, come sottolineato dallo stesso Gotti nella conferenza stampa pre-partita: "La settimana è stata difficile, ma il Lecce ha lavorato bene”.

Le parole di Runjaić — Sul match: “È una partita importante, lo è anche per il Lecce. Noi abbiamo lavorato in maniera attenta e con concentrazione, abbiamo perso due partite e ora cercheremo di fare punti, ne abbiamo bisogno. Contro l’Inter abbiamo giocato bene in molti momenti ma non è bastato, i ragazzi sanno che abbiamo fatto dei passi avanti ma dobbiamo migliorare ancora. Con il Lecce dobbiamo essere costanti, mettere energia e fornire una buona prestazione per portare a casa i tre punti, questo è il nostro obiettivo. Sarà una partita diversa rispetto a quella con l’Inter, il Lecce ha buoni giocatori che mettono in difficoltà gli avversari. Sono contento di giocare un’altra partita e di giocarla davanti ai nostri tifosi”

Sul punto infermeria: “Kristensen non ci sarà, mentre Kamara e Giannetti si sono allenati e ci saranno; su Thauvin decideremo domani, ha subito una contusione molto dolorosa e non si è allenato i due giorni dopo la partita. Dobbiamo vedere domani le sue condizioni, ma abbiamo una buona rosa e faremo di tutto per conquistare i tre punti”.

Sulla formazione: “Non so se giocheranno Lucca e Davis assieme, bisogna pensare anche alle sostituzioni. Non hanno mai giocato in coppia, Davis non ha ancora i 90’ nelle gambe, è migliorato e ha fornito una buona prestazione contro l’Inter ma bisogna stare attenti a non sovraccaricarlo troppo, perché vogliamo una rosa costante nel corso nella stagione. Lucca-Bravo, Lucca-Brenner, abbiamo queste combinazioni, in futuro potrebbero giocare assieme anche Lucca e Davis”.

Sull’obiettivo: “Vogliamo assolutamente vincere. Ci siamo preparati come per le altre partite, di settimana in settimana la squadra è sempre più solida ma abbiamo ancora bisogno di tempo per oliare i meccanismi al 100%, soprattutto in difesa. Contro l’Inter abbiamo giocato con lo stesso modulo di Parma e probabilmente lo manterremo anche domani, perciò io spero che i meccanismi funzionino sempre meglio; siamo ancora all’interno di un processo, i giocatori devono conoscersi bene e amalgamarsi. Giocheranno Kabasele e Zemura, manterremo la stessa linea a tre per la seconda volta di fila e spero che la comunicazione migliori, è importante che si conoscano e giochino assieme. Dobbiamo migliorare con il pallone tra i piedi e in fase difensiva, ma dobbiamo anche essere più decisi in fase offensiva”.