Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Piotr Zielinski ha ripercorso la stagione vissuta con la maglia dell’Inter, soffermandosi sulle emozioni legate ai successi conquistati tra campionato e coppa nazionale. Il centrocampista polacco ha evidenziato la crescita del gruppo nel corso dell’annata e la soddisfazione per i traguardi raggiunti, senza nascondere però un pizzico di rammarico per il percorso europeo, con la volontà di tornare a competere ad alti livelli anche in campo internazionale nella prossima stagione.

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Le dichiarazioni di Zielinski

MILANO, ITALIA - 17 MAGGIO: Piotr Zielinski dell'FC Internazionale osserva la partita di Serie A tra FC Internazionale e Hellas Verona FC allo stadio Giuseppe Meazza il 17 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

IL SIGNIFICATO DEL DOUBLE - "Sicuramente mi porto dentro emozioni pazzesche e incredibili che non vivi tutti i giorni, abbiamo fatto un'annata straordinaria, siamo molto, molto contenti".

L'OBIETTIVO CHAMPIONS - "Sarà sicuramente uno degli obiettivi, cercare di arrivare il più lontano possibile. Vorrei dare ancora di più, tutti dobbiamo alzare l'asticella per arrivare in fondo anche in Champions League".

IL GOL CONTRO LA JUVE - "Quella partita è stata fondamentale, sapevamo che se avessimo vinto avremmo dato un bel segnale. Poi ci sono state anche altre partite, come quelle contro Roma e Como, abbiamo accelerato e chiuso i conti. Erano due gare importanti, abbiamo fatti 6 punti e chi ci stava dietro sperava in nostri passi falsi".

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Chivu e il futuro del centrocampista polacco

"Da quando è arrivato ci ha detto di lasciarci alle spalle le delusioni dell'anno scorso. Con lui abbiamo iniziato con un nuovo spirito, è stato chiaro ed è una persona fantastica, oltre a essere un grandissimo allenatore. Non ha grandissima esperienza, ma ha subito fatto vedere le sue capacità, è di grandissimo livello. Siamo contenti che sia venuto, si merita le due coppe, è una persona eccezionale che ti colpisce dentro".

IL FUTURO -" Ci sono ancora due anni, sono tranquillo. Ho 32 anni, altri 4-5 a livelli top posso farli tranquillamente, mi godo questa stagione, poi voglio dare di più per l'anno prossimo e vincere ancora".

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