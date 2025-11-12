Fermato il Catanzaro contro l'Empoli dopo tre vittorie consecutive: per i toscani azzurri, prima vittoria dal cambio in panchina di Dionisi. Sampdoria sempre più giù. Triplo Cesena contro l'Avellino, supportato anche in trasferta dai propri tifosi

Michele Bellame Redattore 12 novembre 2025 (modifica il 12 novembre 2025 | 15:55)

Tra venerdì 7 e domenica 9 novembre, la serie B è scesa in campo per la dodicesima giornata di campionato. C'è stata una sola partita che è finita sullo 0-0, due pareggi per 1-1 e due vittorie per 1-0. Quella più sorprendente, è quella della Juve Stabia, che a casa propria vince contro il Palermo di Filippo Inzaghi.

Serie B, il punto alla dodicesima giornata: Mantova in ripresa, primo punto per Donadoni — All'esordio sulla panchina dello Spezia, e dopo una lontananza dalle panchine italiane di cinque anni, Roberto Donadoni guadagna il primo punto. Al Picco arriva il Bari, che prima passa in vantaggio dopo sette minuti, poi i padroni di casa trovano il pareggio con Kouda, che poi viene espulso per doppia ammonizione.

1-1 finisce anche la sfida fra Sudtirol e Carrarese: era una partita fra due squadre che nell'ultimo turno non avevano vinto, e le aspettative erano diverse. Le due reti, nel secondo tempo: prima rigore di Schiavi per gli ospiti, pareggia Odogwu per i biancorossi.

A proposito di pareggi, finisce 2-2 il match più atteso di questa giornata di cadetteria: fra Frosinone e Modena ci sono quattro gol; prima i padroni di casa, al nono del primo tempo e poi al quinto della ripresa; i canarini però la riagguantano prima con Zampano e poi con Massolin ad un minuto dal novantesimo.

Reti bianche, infine, fra Reggiana ed Entella: Chiappella e Dionigi si spartiscono la posta in palio. I granata rimangono agganciati al treno playoff, mentre i liguri sono abbastanza lontani dalla zona calda.

Chi esce dalla zona calda è l'Empoli, che trova finalmente la vittoria contro il Catanzaro che veniva da tre vittorie consecutive. Per Dionisi, sono i primi tre punti al ritorno in Toscana: per loro, basta il rigore di Shpendi. Ritrova la vittoria anche il Mantova, la seconda consecutiva: lo fa a spese del Padova, grazie all'1-0 firmato da Ruocco a ridosso del novantesimo.

Doppio Monza e triplo Cesena: cambia la testa — Un'altra vittoria del Monza, la sesta di fila: lo fa a danno del Pescara, che esonera Vivarini e chiama Gorgone, alla sua prima esperienza in cadetteria. Per i brianzoli, secco 0-2 all'Adriatico grazie ai gol di Balde e Colpani.

Basta una rete soltanto, di Cacciamani, alla Juve Stabia di Ignazio Abate per far esplodere di gioia il Menti: 1-0 al Palermo di Inzaghi, e Vespe che sono in piena zona playoff con una partita da recuperare contro il Bari prevista per il 4 dicembre.

Ne fa tre, invece, il Cesena contro l'Avellino: Ciervo, Shpendi e Blesa fanno un sol boccone dei Lupi di Biancolino, che scendono al nono posto in classifica.

Chi, infine, sembra non riuscire a riprendersi dal baratro che dura ormai dall'anno scorso, è la Sampdoria: sconfitta sonora anche contro il Venezia al Penzo per 3-1.

Serie B, i risultati della dodicesima giornata — Spezia-Bari, 1-1; Sudtirol-Carrarese, 1-1; Reggiana-Entella, 0-0; Mantova-Padova, 1-0; Frosinone-Modena, 2-2; Empoli-Catanzaro, 1-0; Juve Stabia-Palermo, 1-0; Venezia-Sampdoria, 3-1; Cesena-Avellino, 3-0; Pescara-Monza, 0-2.

La classifica — Monza 26; Modena 25, Cesena 23, Frosinone 22; Venezia, Palermo 19; Juve Stabia 17; Reggiana, Avellino 16; Carrarese, Catanzaro 15; Padova, Empoli, Entella 14; Bari 13; Sudtirol 12; Mantova 11; Spezia, Pescara 8; Sampdoria 7.

Il calendario della prossima giornata — Venerdì 21 novembre, ore 20.30: Catanzaro-Pescara. Sabato 22 novembre, ore 15.00: Avellino-Empoli, Carrarese-Reggiana, Entella-Palermo; ore 17.15: Padova-Venezia; 19.30: Bari-Frosinone. Domenica 23 novembre, ore 15.00: Mantova-Spezia, Modena-Sudtirol; ore 17.15: Monza-Cesena. Domenica 23 novembre, ore 20.30: Sampdoria-Juve Stabia.