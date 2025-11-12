Tra venerdì 7 e domenica 9 novembre, la serie B è scesa in campo per la dodicesima giornata di campionato. C'è stata una sola partita che è finita sullo 0-0, due pareggi per 1-1 e due vittorie per 1-0. Quella più sorprendente, è quella della Juve Stabia, che a casa propria vince contro il Palermo di Filippo Inzaghi.
Il focus
All'esordio sulla panchina dello Spezia, e dopo una lontananza dalle panchine italiane di cinque anni, Roberto Donadoni guadagna il primo punto. Al Picco arriva il Bari, che prima passa in vantaggio dopo sette minuti, poi i padroni di casa trovano il pareggio con Kouda, che poi viene espulso per doppia ammonizione.
1-1 finisce anche la sfida fra Sudtirol e Carrarese: era una partita fra due squadre che nell'ultimo turno non avevano vinto, e le aspettative erano diverse. Le due reti, nel secondo tempo: prima rigore di Schiavi per gli ospiti, pareggia Odogwu per i biancorossi.
A proposito di pareggi, finisce 2-2 il match più atteso di questa giornata di cadetteria: fra Frosinone e Modena ci sono quattro gol; prima i padroni di casa, al nono del primo tempo e poi al quinto della ripresa; i canarini però la riagguantano prima con Zampano e poi con Massolin ad un minuto dal novantesimo.
Reti bianche, infine, fra Reggiana ed Entella: Chiappella e Dionigi si spartiscono la posta in palio. I granata rimangono agganciati al treno playoff, mentre i liguri sono abbastanza lontani dalla zona calda.
Chi esce dalla zona calda è l'Empoli, che trova finalmente la vittoria contro il Catanzaro che veniva da tre vittorie consecutive. Per Dionisi, sono i primi tre punti al ritorno in Toscana: per loro, basta il rigore di Shpendi. Ritrova la vittoria anche il Mantova, la seconda consecutiva: lo fa a spese del Padova, grazie all'1-0 firmato da Ruocco a ridosso del novantesimo.
Doppio Monza e triplo Cesena: cambia la testa—
Un'altra vittoria del Monza, la sesta di fila: lo fa a danno del Pescara, che esonera Vivarini e chiama Gorgone, alla sua prima esperienza in cadetteria. Per i brianzoli, secco 0-2 all'Adriatico grazie ai gol di Balde e Colpani.
Basta una rete soltanto, di Cacciamani, alla Juve Stabia di Ignazio Abate per far esplodere di gioia il Menti: 1-0 al Palermo di Inzaghi, e Vespe che sono in piena zona playoff con una partita da recuperare contro il Bari prevista per il 4 dicembre.
Ne fa tre, invece, il Cesena contro l'Avellino: Ciervo, Shpendi e Blesa fanno un sol boccone dei Lupi di Biancolino, che scendono al nono posto in classifica.
Chi, infine, sembra non riuscire a riprendersi dal baratro che dura ormai dall'anno scorso, è la Sampdoria: sconfitta sonora anche contro il Venezia al Penzo per 3-1.
Serie B, i risultati della dodicesima giornata—
Spezia-Bari, 1-1; Sudtirol-Carrarese, 1-1; Reggiana-Entella, 0-0; Mantova-Padova, 1-0; Frosinone-Modena, 2-2; Empoli-Catanzaro, 1-0; Juve Stabia-Palermo, 1-0; Venezia-Sampdoria, 3-1; Cesena-Avellino, 3-0; Pescara-Monza, 0-2.
La classifica—
Monza 26; Modena 25, Cesena 23, Frosinone 22; Venezia, Palermo 19; Juve Stabia 17; Reggiana, Avellino 16; Carrarese, Catanzaro 15; Padova, Empoli, Entella 14; Bari 13; Sudtirol 12; Mantova 11; Spezia, Pescara 8; Sampdoria 7.
Il calendario della prossima giornata—
Venerdì 21 novembre, ore 20.30: Catanzaro-Pescara. Sabato 22 novembre, ore 15.00: Avellino-Empoli, Carrarese-Reggiana, Entella-Palermo; ore 17.15: Padova-Venezia; 19.30: Bari-Frosinone. Domenica 23 novembre, ore 15.00: Mantova-Spezia, Modena-Sudtirol; ore 17.15: Monza-Cesena. Domenica 23 novembre, ore 20.30: Sampdoria-Juve Stabia.
