Sette reti al Partenio che proiettano l'Avellino al settimo posto, cinque al Barbera del Palermo al Pescara che ritorna alla vittoria; il Modena vince per 3-0 contro la Juve Stabia e rimane in testa; in coda, il Mantova batte la Samp per 0-1

Michele Bellame Redattore 3 novembre 2025 (modifica il 3 novembre 2025 | 17:32)

Dopo il turno infrasettimanale, in Serie B si torna in campo. Tra sabato 1 e domenica 2 novembre, le squadre della cadetteria si sono sfidate per l'undicesima giornata. Il risultato più importante è quello del Bari, nei bassifondi della classifica, che vince 1-0 contro il Cesena, proiettato verso i playoff. In prima pagina, anche la terza vittoria consecutiva del Catanzaro che batte anche il Venezia.

Serie B, il punto all'undicesima giornata: voce grossa del Palermo, risponde il Modena — La squadra di Aquilani vince la terza consecutiva: dopo aver vinto contro il Palermo e contro il Mantova, anche il Venezia soccombe sotto i colpi dei giallorossi; prima Iemmello, poi Yeboah, la partita la decide Alesi all'80° minuto. Con questi tre punti, il Catanzaro si presenta prepotentemente all'ottavo posto, pari punti con la Reggiana e ad un punto con l'Avellino: queste ultime, si sono sfidate in un caldo Partenio alle 12.30 di sabato, in cui sono fioccate ben sette reti.

Sabato, ma alle 15, hanno giocato anche Padova e Sudtirol, che si spartiscono un punticino. In contemporanea, il Frosinone vince a Carrara: il rigore di Calo ed il gol di Ghedjemis, consegnano la seconda vittoria consecutiva ai ciociari. Nel pomeriggio, invece, ottima vittoria dell'Entella contro l'Empoli che, nonostante il cambio allenatore, non riesce ad invertire la tendenza così negativa: piuttosto che playoff, è piena zona retrocessione.

Nelle parti basse della classifica, si sblocca l'inerzia del Mantova che, fuori casa, batte la Sampdoria per 1-0. In casa blucerchiata, non bastano gli innesti degli ex doriani di un tempo. Invece, fra gli estensi, sembra abbia dato una buona scossa l'arrivo di Rinaudo e con la permanenza di Possanzini nonostante le notizie degli ultimi giorni.

Monza e Palermo forza 5, il Modena tiene la scia — Il Modena si riprende dalla sconfitta del derby contro la Reggiana, e fa un sol boccone della Juve Stabia che non approfitta del turno di riposo obbligato: due reti, un autorete, ma soprattutto i miracoli di Chichizola, fanno festeggiare il Braglia.

Per motivi diversi, alle prestazioni del Monza e del Palermo è legato il numero cinque. Per i rosanero, perché sono cinque le reti contro il Pescara: gli uomini di Inzaghi ritornano alla vittoria dopo tre turni. Il Monza, invece, vince la quinta gara consecutiva grazie alla rete del difensore Ravanelli: sotto le grinfie dei brianzoli, ci finisce lo Spezia che rimane pericolosamente in basso alla classifica.

A proposito di ultime posizioni, la vittoria più importante di giornata è quella del Bari: i galletti portano a casa la seconda vittoria consecutiva. Al San Nicola, arriva il Cesena, e basta il gol di Gytkjaer.

Serie B, i risultati della decima giornata — Avellino-Reggiana, 4-3; Padova-Sudtirol, 1-1; Carrarese-Frosinone, 0-2; Entella-Empoli, 1-0; Palermo-Pescara, 5-0; Bari-Cesena, 1-0; Modena-Juve Stabia, 3-0; Catanzaro-Venezia, 2-1; Monza-Spezia, 1-0; Sampdoria-Mantova, 0-1.

La classifica — Modena 24; Monza 23, Frosinone 21, Cesena 20; Palermo 19; Venezia, Avellino 16; Catanzaro, Reggiana 15; Carrarese, Padova, Juve Stabia 14; Entella 13; Bari 12; Sudtirol, Empoli 11; Pescara, Mantova 8; Spezia, Sampdoria 7.

Il calendario della prossima giornata — Venerdì 7 novembre, ore 20.30: Spezia-Bari. Sabato 8 novembre, ore 15.00: Empoli-Catanzaro, Frosinone-Modena, Reggiana-Entella, Mantova-Padova, Sudtirol-Carrarese; ore 17.15: Juve Stabia-Palermo; 19.30: Venezia-Sampdoria. Domenica 9 novembre, ore 15.00: Cesena-Avellino; ore 17.15: Pescara-Monza.