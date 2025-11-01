Bonus tachicardia al Partenio: sette gol in Avellino-Reggiana, 4-3

Ad Avellino fa caldo, se ci fosse il mare ci sarebbe stata contesa fra stare in spiaggia o tifare per i Lupi; al Partenio, arriva la Reggiana, che ha il morale altissimo dopo la vittoria nel derby contro il Modena, che resta prima in classifica. Incroci di campionato, i canarini ospiteranno la Juve Stabia al Braglia. Per l'Avellino, invece, è il momento di ritornare alla vittoria: l'ultima volta in casa, lo Spezia ha fatto quattro gol; l'Entella è stata l'ultima squadra contro cui ha vinto la squadra di Biancolino, che sfiderà un altro esperto del gol, Dionigi, ex attaccante anche lui. Avellino-Reggiana, è l'anticipo del sabato delle 12.30 della nona giornata di serie B.