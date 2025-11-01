Il grifone giocherà lunedì pomeriggio alle 18.30 in trasferta contro il Sassuolo, con il club che ha affidato la panchina ad interim a mister Roberto Murgita coadiuvato da mister Domenico Criscito.

Alessia Bartiromo 1 novembre 2025 (modifica il 1 novembre 2025 | 12:51)

Un nuovo scossone in serie A, anche se la notizia era già da tempo nell'aria. Il Genoaesonera Patrick Vieirae lo fa durante il turno di campionato della decima giornata, dopo l'addio di ieri con il diesse Ottolini. Il grifone giocherà lunedì pomeriggio alle 18.30 in trasferta contro il Sassuolo, con il club che ha affidato la panchina ad interim a mister Roberto Murgita coadiuvato da mister Domenico Criscito.

Le decisioni del Genoa e la posizione di Vieira — E' stata una settimana decisamente movimentata in casa Genoa. In particolar modo le ultime 24 ore hanno visto numerosi scossoni, dovuti a un momento molto difficile in campionato, con l'ultimo posto in classifica dei rossoblù che si fa sempre più preoccupante. Nella serata di ieri il comunicato stampa dell'addio del direttore sportivo Marco Ottolini, con i rumors che lo danno verso la Juventus e i tifosi genoani che invocavano a gran voce anche il cambio in panchina. Dopo giornate di riflessioni tra la società e lo stesso Vieira, stamattina è giunta la conferma: è addio anche per l'allenatore.

La nota ufficiale del club — "Il Genoa CFC comunica che Patrick Vieira non è più l’allenatore della Prima Squadra. La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate nel corso del loro lavoro e formula i migliori auguri per il prosieguo della loro carriera professionale. La guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata ad interim a mister Roberto Murgita coadiuvato da mister Domenico Criscito", termina il comunicato ufficiale del club. La stessa società si prenderà il giusto tempo per comprendere se proseguire con il duo prescelto o se affidare, con più calma, la panchina a un'altra guida tecnica.