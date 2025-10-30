Il Palermo scivola al sesto posto in classifica dopo due sconfitte consecutive contro Catanzaro e Monza; calabresi che, invece, vincono la seconda consecutiva: contro il Mantova, è decisiva per Possanzini che viene esonerato.

Turno infrasettimanale scoppiettante per la Serie B. Tra martedì 28 e mercoledì 29, le squadre di Serie B sono scese in campo per la decima giornata. Il risultato più sorprendente è sicuramente quello della Reggiana, che vince il Derby del Secchia (dall'omonimo fiume che segna il confine fra Reggio Emilia e Modena). Degno di cronaca, naturalmente, il risultato del Catanzaro che vince la sua seconda consecutiva: lo fa ai danni del Mantova, sempre più ultimo, che cambia guida tecnica. Da ricordare che Juve Stabia e Bari non hanno giocato, e che la sfida sarà disputata a data da destinarsi.

Serie B, il punto alla decima giornata: tre pareggi per 1-1 — Catanzaro e Mantova, a proposito, si sono sfidate ieri: la squadra di Aquilani vince per 3-1 al Martelli, grazie alle reti di Favasuli, quella di Cissè (la seconda consecutiva dopo quella al Palermo), e l'autorete di Majer. Il Mantova aveva cominciato bene segnando con Mancuso dopo sette minuti, ma nella ripresa c'è stato un crollo; decisivo, questo, per il destino della guida tecnica estense: Possanzini è saltato, così come il diesse Botturi che viene sostituito da Leandro Rinaudo, ex dirigente di Cremonese e Palermo. Per la panchina, si pensa ad Eugenio Corini.

Tre, invece, sono i pareggi di questa giornata. Sempre con lo stesso risultato: 1-1. Il primo, martedì, quello tra Pescara ed Avellino: all'Adriatico, i padroni di casa passano in vantaggio dopo cinque minuti; pareggiano gli irpini alla mezzora, con Simic, alla seconda rete in campionato dopo quella contro il Monza. Un'espulsione per parte ed un punto condiviso fra Empoli e Sampdoria: le due nobili decadute stentano ad uscire dalla propria situazione di classifica. Le due reti, nel secondo tempo, così come i due cartellini rossi. Classifica non bella nemmeno per lo Spezia, che non riesce a bissare la vittoria guadagnata ad Avellino: contro il Padova, è solo parità.

Alla decima, saliscendi in classifica: Monza corsaro al Barbera — Tre, ancora, sono i gol che ha segnato il Venezia contro il Sudtirol: i lagunari cercavano il riscatto dopo l'amara sconfitta contro la Carrarese, e ci sono riusciti alla grande contro i biancorossi di mister Castori. Sopra agli arancioneroverdi, ci sono i ciociari del Frosinone: la squadra di Alvini schiaccia l'Entella per 4-0. Due punti sopra ai gialloblù, il Cesena: 2-1 contro la Carrarese.

La Reggiana si aggiudica il derby contro il Modena: i canarini perdono la prima partita stagionale e lo fanno nella partita forse più sentita. I granata guadagnano, invece, tre punti eccezionali, che gli permettono un altrettanto eccezionale settimo posto.

I canarini rimangono in vetta, ma devono guardarsi le spalle, soprattutto dal Monza che viene da ben quattro vittorie consecutive: l'ultima, impietosa, contro il Palermo al Barbera, per 3-0. I rosanero, sono alla seconda sconfitta consecutiva, e sono scivolati malamente in classifica, finendo al sesto posto.

Serie B, i risultati della decima giornata — Frosinone-Entella, 4-0; Pescara-Avellino, 1-1; Palermo-Monza, 0-3; Cesena-Carrarese, 2-1; Empoli-Sampdoria, 1-1; Reggiana-Modena, 1-0; Spezia-Padova, 1-1; Venezia-Sudtirol, 3-0; Mantova-Catanzaro, 1-3; Juve Stabia-Bari, rinviata.

La classifica — Modena 21; Monza, Cesena 20; Frosinone 18; Venezia, Palermo 16; Reggiana 15; Carrarese, Juve Stabia 14; Padova, Avellino 13; Catanzaro 12; Empoli 11; Sudtirol, Entella 10; Bari 9; Pescara 8; Spezia, Sampdoria 7; Mantova 5.

Il calendario della prossima giornata — Sabato 1 novembre, ore 12.30: Avellino-Reggiana; ore 15.00 Padova-Sudtirol, Carrarese-Frosinone; ore 17.15: Entella-Empoli; 19.30: Palermo-Pescara. Domenica 2 novembre, ore 15.00: Bari-Cesena, Modena-Juve Stabia, Catanzaro-Venezia; ore 17.15: Monza-Spezia; 19.30: Sampdoria-Mantova.