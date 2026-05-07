Questo weekend il calcio italiano entra nella fase più delicata e decisiva della stagione: l’ultima giornata di campionato è ormai alle porte e, con tutti i verdetti ancora aperti, la Serie B si prepara a vivere 90 minuti ad altissima tensione prima dell’avvio della post-season. La Lega ha ufficializzato il calendario dei playoff e playout, che prenderanno il via subito dopo la chiusura della regular season. Il primo appuntamento sarà il turno preliminare dei playoff in gara secca, fissato per martedì 12 maggio 2026, da cui inizierà la corsa alla promozione in Serie A.

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Il programma completo del post season di Serie B

12 maggio 2026 : turno preliminare playoff (gara secca)

: turno preliminare playoff (gara secca) 15 maggio 2026 : andata playout salvezza

: andata playout salvezza 16-20 maggio 2026 : semifinali playoff

: semifinali playoff 22 maggio 2026 : ritorno playout salvezza

: ritorno playout salvezza 24 maggio 2026 : finale playoff (andata)

: finale playoff (andata) 29 maggio 2026: finale playoff (ritorno)

Un calendario fitto e serrato che accompagnerà la Serie B fino alla sua conclusione, con la terza promozione in Serie A e l’ultima retrocessione in Serie C ancora tutte da decidere.

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Ma prima dei playoff e dei playout, resta soprattutto una giornata finale di campionato ancora completamente aperta. Promozione diretta, piazzamenti playoff e lotta salvezza sono ancora in bilico, con diverse squadre che arrivano agli ultimi 90 minuti senza alcuna certezza.È proprio questa incertezza a rendere il weekend uno dei più attesi dell’intera stagione. In Serie B, infatti, ogni dettaglio può cambiare tutto: un gol può significare promozione, salvezza o fallimento, ribaltando intere stagioni costruite in mesi di lavoro.

L’ultima giornata non sarà quindi solo un epilogo, ma un vero e proprio punto di svolta. Poi, dal 12 maggio, inizierà un nuovo campionato nel campionato: quello dei playoff e playout, dove si decideranno definitivamente i destini delle squadre coinvolte tra sogni di Serie A e incubi di retrocessione.

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