Sergio Pace Redattore 16 luglio 2024 (modifica il 16 luglio 2024 | 19:25)

La Carrareseha accolto tra le proprie file un figlio d'arte in vista della prossima stagione in Serie B. Si tratta del figlio di Martin Palermo, Ryduan, attaccante classe '96 reduce dalla stagione trascorsa al Martina in Serie D. Il 27enne delantero ha realizzato la bellezza di 18 reti in 37 gare. Un rendimento strepitoso sotto il profilo realizzativo che gli ha aperto le porte del campionato cadetto.

Un figlio d'arte per la Carrarese: ecco Ryduan Palermo — La Carrerese ha annunciato l'ingaggio dell'attaccante argentino Ryduan Palermo, figlio di quel Martin "El Loco" che ha contribuito a scrivere pagine di storia con la maglia del Boca Juniors, di cui è il miglior marcatore nella storia del club con 236 reti. La società toscana ha comunicato di aver acquisito il cartellino di Ryduan Palermo a titolo definitivo fino al 30 giugno 2026.

Le prime parole di Ryduan — Ecco le prime parole di Ryduan Palermo dopo la firma con la Carrarese: "Scegliere questo club è stata una decisione facile sia perché l’idea di mettermi in gioco in una categoria importante come la Serie B è allettante sia perché la società fin da subito mi ha ispirato fiducia. La piazza è calda e se gli regali soddisfazioni sanno ricambiare con grandissimo entusiasmo. Ho ho visto alcune immagini della finale playoff con il Vicenza, mi ricorda il tifo argentino per alcuni versi".

L'attaccante figlio d'arte è un giocatore che ama svariare su tutto il fronte offensivo: "Cerco di essere un punto di riferimento per i miei compagni. Sono un giocatore fisico, che sa farsi valere. Mio padre rimane il punto di riferimento sia nella mia carriera professionale che nella vita. Gli chiedo sempre consigli, non solo di natura tecnica. Lui mi lascia lo spazio necessario per decidere autonomamente, la decisione finale spetta a me".