Bari, buona fortuna Menez! Risoluzione del contratto dopo l’ultimo infortunio

Jeremy Menez lascia il Bari. Il club pugliese ha trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto che lo legava al fantasista francese ex Roma, Milan e Reggina.

La rescissione è la conseguenza inevitabile di una stagione difficile, problematica, per Menez, che ha collezionato solo dieci presenze e purtroppo anche un grave infortunio al crociato anteriore del ginocchio destro). A questo punto il Bari reintegrerà in rosa il trequartista Aramu.

Questa la nota ufficiale pubblicata dalla società pugliese: "SSC Bari rende noto di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava il fantasista francese Jeremy Menez al Club biancorosso. A Jeremy i migliori auguri possibili per un pieno recupero fisico e per un futuro denso di soddisfazioni, sportive e non. Merci Jeremy, bonne chance pour tout!".