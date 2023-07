Bari, Nasti rivela: “Mi ispiro a Icardi, se possibile prenderò la numero 9”

Marco Nasti ha 19 anni ma dimostra già di avere personalità. Il nuovo attaccante del Bari ha risposto ad alcune domande dei tifosi sui canali social ufficiali del club, come riporta tuttobari.com. Sul suo idolo e sul suo modello non ha dubbi il ragazzo arrivato in Puglia in prestito dal Milan: "Il mio giocatore preferito Benzema, ma per come attacco l’area mi ispiro a Icardi”. Sui suoi nuovi compagni: "Quelli con cui ho legato di più sono Ciccio e Benali, ma tutta la squadra mi ha fatto sentire a casa sin da subito. Su Menez? Un onore giocare con lui. Proverò a rubargli qualche trucchetto in allenamento. Prima era mio compagno di stanza, poi mi ha lasciato solo”.