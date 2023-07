Bari, orgoglio Cheddira: è in lizza per il Pallone d’Oro marocchino

Il 25enne attaccante risulta nella lista finale di 30 giocatori, con gente come Hakimi, Ziyech, Bounou, Amrabat e En-Nesyri…

Non si sa se resterà a Bari, ma la carriera di Walid Cheddira è sempre più ricca di soddisfazioni. Il 25enne, nato a Loreto da genitori originari di Béni Mellal, infatti, è in corsa per conquistare il Pallone d’Oro marocchino.