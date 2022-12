Arriva la “pizza Cheddira”, il ristorante di casa celebra il bomber Walid

Il bomber del Bari Cheddira sempre più protagonista, anche nel mondo food. Nelle Marche l’entusiasmo per la qualificazione del Marocco di Walid Cheddira ai quarti di finale ha contagiato la città di Loreto (dove è nato Walid) e della confinante Porto Recanati dove Walid ha tanti amici. Ciò ha spinto l’imprenditore della ristorazione Danilo Capitanelli di Loreto (An), titolare del ristorante pizzeria Zia Emilia a inventare in queste ore una pizza ‘mondiale’ dedicata proprio a Walid Cheddira, storico cliente del locale e amico proprio del pizzaiolo marocchino di Zia Emilia Mohamed. E i colori della pizza a forno a legna ‘Walid Cheddira’, lanciata da Zia Emilia, sembrano proprio voler richiamare i colori della bandiera del Marocco: rossa con una stella verde al centro.