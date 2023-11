Il derby del Lario in B mancava da 18440 giorni: Como e Lecco, tanta rivalità ma niente gol

Anche il recupero extra-large di 7 minuti non è servito a sbloccare il risultato nel derby del Lario di Serie B: 0-0 fra Como e Lecco.

Città blindata per la sentitissima sfida fra Como e Lecco. Tra divieti di sosta e aumento cospicuo della presenza di forze dell'ordine, Como si è preparata ad allestire il derby di Serie B e a ricevere i circa 300 ultras provenienti da Lecco.

Nonostante le misure adottate dalla Questura di Como, era splendido lo scorcio dello stadio Sinigaglia visto dal Lago come appare nella foto scattata da Fabrizio Biasin presente allo stadio per il derby.

Nel primo tempo del derby lariano non sono mancate azioni pericolose su ambo i fronti. L'occasione più clamorosa è certamente quella capitata al 30esimo agli ospiti con Crociata: palo da fuori e Lemmens che non riesce a ribadire in rete da ottima posizione.