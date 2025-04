Brescia-Mantova, numeri e statistiche dell’incontro

Il bilancio dei precedenti tra Brescia e Mantova

Brescia e Mantova si sono affrontate nella loro storia per ben 31 volte, quattro delle quali in Serie A. Gli incontri nella massima categoria risalgono addirittura agli anni ‘60, quando due volte ebbe la meglio il Mantova, allenato all’epoca da Giancarlo Cadè. La maggior parte delle partite, tuttavia, sono andate in scena in Serie B. Il primo precedente risale al 1959, quando la partita finì 1-1. Oggi sono 21 i precedenti giocati in cadetteria, con cinque vittorie del Brescia, nove pareggi e sette successi biancorossi. Sei, infine, le gare in Coppa Italia, con bilancio questa volta favorevole alle Rondinelle, protagoniste di tre vittorie. In due casi la sfida è terminata in parità, mentre il Mantova ha potuto far festa soltanto una volta. In totale, quindi, otto successi per i biancoblù, ben tredici pareggi e dieci trionfi per i virgiliani.