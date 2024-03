Buchi neri nella prevenzione e bicchieri contro i dirigenti: derby, Catanzaro risponde e si difende…

Catanzaro: rischio porte chiuse e divieto di trasferta dopo gli scontri nel derby col Cosenza. Ticket, ingressi, controlli. Ecco cosa non ha funzionato

Matteo Minotti 6 marzo - 17:09

Troppi buchi neri nella gestione delle tifoserie nel derby, troppe cose che non hanno funzionato, troppe carenze nei sistemi di prevenzione. Così non va. Ho sentito il sottosegretario agli interni, Wanda Ferro, di cui conosco serietà, correttezza e sensibilità, per esprimerle la mia preoccupazione e i miei dubbi. Penso, innanzitutto, che sia necessario ricostruire la dinamica degli incidenti, ma soprattutto individuare le falle nel sistema". Lo afferma il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita.

Reputazione e immagine

Il primo cittadino catanzarese ha parlato a Corrieredellacalabria.it in relazione agli incidenti che hanno fatto seguito al derby di serie B Cosenza-Catanzaro vinto 2-0 domenica scorsa dagli ospiti allo stadio Marulla: "Nessuna intenzione da parte mia di giustificare chi commette reati – prosegue – ma non posso girarmi dall’altra parte quando viene messa in discussione l’immagine e la reputazione della mia città e della nostra tifoseria. Gli incidenti potevano e dovevano essere evitati.

Il sito Lanuovacalabria.it apre invece un altro fronte polemico, quello del trattamento dei dirigenti catanzaresi a Cosenza: "La tifoseria di casa che, riconosciuti i volti della dirigenza avversaria, ha iniziato a bersagliarla con bicchieri, monetine, sputi e insulti di ogni tipo. La situazione è sul punto di degenerare e gli steward chiedono ai dirigenti di lasciare il settore e trasferirsi in quello vicino dedicato a tifosi ed ultras ospiti. Contattati gli uffici della Questura cosentina, pare che dagli stessi non sia mai partita una comunicazione ufficiale alla società di casa volta a spostare parte della dirigenza del Catanzaro da un settore maggiormente attenzionato come può essere la Tribuna Centrale ad un più caldo interamente occupato da tifosi di casa"...

