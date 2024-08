Sassuolo e Modena, Derby di mercato per Tonoli

Il Sassuolo ed il Modena si preparano a darsi battaglia per aggiudicarsi il giovane terzino. Entrambi i club emiliani vedono in Tonoli un rinforzo importante per le loro rose, pertanto sono pronte a mettere sul piatto offerte competitive per garantirsi le sue prestazioni. Il Sassuolo, reduce da una stagione di Serie A difficile, conclusa con la retrocessione, vede in Tonoli un prospetto interessante da inserire nel proprio organico. D’altro canto, il Modena, alla ricerca di un difensore giovane, considera l'ex Inter un elemento chiave per migliorare la competitività della squadra. Chi avrà la meglio?