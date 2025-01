Carrarese, Calabro si assume le responsabilità: “Chiedo scusa ai tifosi”

Il tecnico analizza la sconfitta nel derby con lo Spezia: "Responsabilità mia. Questa giornata deve diventare uno stimolo per ripartire"

Nancy Gonzalez Ruiz 19 gennaio 2025 (modifica il 20 gennaio 2025 | 01:40)

Al termine della pesante sconfitta casalinga contro lo Spezia (0-4), mister Antonio Calabro non si è sottratto all'analisi di una giornata complicata. In merito alla prova dei suoi, l’allenatore ha dichiarato: "La sconfitta di oggi è dovuta a un blackout generale. Aldilà della forza dello Spezia, che è indiscutibile, sono convinto che le ragioni del pesante risultato siano riconducibili a noi. Quando arrivano sconfitte di questo genere, la responsabilità non può che essere interamente dell’allenatore".

Carrarese-Spezia 0-4, le parole di Antonio Calabro Calabro ha poi sottolineato il mancato rispetto del piano partita: "Da quando alleno questa squadra è la prima volta che mi trovo di fronte a una gara in cui i ragazzi non sono minimamente riusciti a rispondere in campo alle mie richieste. Siamo andati in affanno su tutti gli aspetti, non riuscendo mai nell’arco dei novanta minuti a proporre ciò che avevamo preparato in settimana".

In merito agli episodi chiave, il tecnico ha evidenziato alcuni momenti che hanno influito sul risultato: "Ci sono stati svariati episodi negativi che hanno aggravato il quadro generale della giornata, come l’infortunio di Bleve, che stando alle prime sensazioni dovrebbe aver riportato uno stiramento muscolare e starà fuori almeno un mese".

Calabro ha poi parlato delle reti subite in momenti critici del match: "Abbiamo preso la seconda rete a ridosso del fischio finale del primo tempo e la terza subito dopo la ripresa, quando il nostro approccio positivo poteva far pensare a un secondo tempo diverso".

Il tecnico ha voluto rivolgere un messaggio ai sostenitori della Carrarese: "Ci tengo a rivolgere delle sentite scuse ai tifosi e a tutto l’ambiente per questa prestazione. La voglia di regalare una gioia a questa città, soprattutto in una partita speciale come questa, non è mai venuta meno. Il loro spirito e il loro entusiasmo devono essere una forte motivazione per noi".

Infine, Calabro ha sottolineato l’importanza di trarre insegnamenti dalle difficoltà: "Questa gara, come i minuti finali di Pisa, non andranno dimenticati. Esiste un sottile filo di continuità negativa tra la fase finale dell’ultima trasferta e la partita odierna, con evidenti analogie, come la mancanza di reazione di fronte alle difficoltà. Questo aspetto deve essere analizzato con attenzione, perché fino a poche partite fa era uno dei nostri punti di forza".

La Carrarese, dunque, si prepara a voltare pagina, consapevole che, per ripartire, sarà necessario affrontare con lucidità gli errori commessi e ritrovare lo spirito combattivo che ha caratterizzato la prima parte della stagione.