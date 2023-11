Catanzaro-Cosenza, il derby calabrese è giallorosso: decidono Iemmello e Biasci

Calabria concentratissima per la sua super-sfida di calcio in Serie B. Giallorossi contro rossoblù: di fronte due mondi differenti. In classifica i giallorossi sono scesi in campo davanti ai rossoblù di 2 punti (21 contro 19), ma erano reduci da 3 ko di fila. Il Cosenza al contrario ha vinto l’ultima contro la Reggiana. In casa Cosenza mancava soltanto Viviani. Il Catanzaro invece ha dovuto rinunciare all’ex Situm per un problema muscolare. Una coreografia spettacolare quella giallorossa.