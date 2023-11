“Ma lo sanno le vostre mamme…?” Derby Catanzaro-Cosenza, storia di sfottò e di scontri…

Ma il 18 novembre 1984 purtroppo l'imponente carovana di tifosi cosentini è stata fatta oggetto di sassaiole e provocazioni, come conferma Iacchite.blog. Il tutto accende incidenti e scontri, sedati a fatica dalle forze dell’ordine. All’ingresso in campo delle squadre la situazione precipita per l’esposizione di uno striscione nella curva giallorossa (“Ma lo sanno le vostre mamme che siete qua?”) assolutamente provocatorio per i cosentini.