Como-Lecco e Brescia-Cremonese: i derby lombardi di B raddoppiano…

Due nuovi derby lombardi in Serie B. Il primo è quello dell'Oglio fra i bresciani, che l'anno scorso erano in B ma che sono retrocessi sul campo ai playout, e i grigiorossi cremonesi scesi dalla massima serie, anche se bisogna attendere per avere l'ultima parola l'esito del ricorso della Reggina. L'altro è il derby del Lario fra Como e Lecco.

Il Consiglio Federale della Figc ha accolto infatti il ricorso presentato dalla società bluceleste e il Lecco è stato ammesso al Campionato di Serie B, stagione 2023-2024. La questione era quella del ritardo nell’invio di documenti per poter utilizzare l’Euganeo di Padova in attesa dei lavori al Rigamonti Ceppi per l’omologazione), ma adesso per tutta Lecco l'incubo è finito.