Cosenza, il derby col Catanzaro per Mazzocchi è tuo

E uno. Il primo derby è in cassaforte. Derby di mercato, sia chiaro. Il Cosenza batte il Catanzaro per un calciatore di esperienza per il campionato cadetto. Stiamo parlando di Simone Mazzocchi , che ha scelto di nuovo i lupi rossoblù dopo l'esperienza della scorsa stagione. Un bel duello che andava avanti ormai da qualche settimana e che ha trovato la sua conclusione.

Il pressing di Caserta non va a buon fine

Su Simone Mazzocchi c'era anche l'attenzione dei cugini del Catanzaro. Il Cosenza però l'ha spuntata e ai giallorossi non è bastato il pressing dell'ex tecnico Fabio Caserta per convincerlo. Quindi Mazzocchi torna in rossoblù, determinante, è stata anche la formula, che cambia: non più prestito secco (quello che inizialmente chiedeva il Cosenza), ma con obbligo di riscatto, una modalità che viene incontro anche all’Atalanta, proprietaria del cartellino.