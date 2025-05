Cragno e la sua maledizione: il record negativo del portiere della Samp

Alessio Cragno , da inizio anno, difende i pali della Sampdoria . Il club di Genova, allenato da Alberico Evani , ha affrontato una stagione molto complicata e, col 18° posto in Serie B con 41 punti collezionati, è stata retrocessa in C per la prima volta nella sua storia. E proprio l'estremo difensore classe 1994 ha un legame particolare con quest'evento.

La carriera di Alessio Cragno

Alessio Cragno, il 25 settembre 2012, esordì in Serie B col Brescia contro il Modena. Nell'estate del 2014, passò a titolo definitivo al Cagliari ed esordì con la nuova maglia il 23 agosto in Coppa Italia contro il Catania. Quasi un mese dopo, arrivò il debutto in Serie A contro la Roma. Dal gennaio del 2016 fino al termine della stagione 2016/2017, il Cagliari ha girato il classe 1994 in prestito prima alla Virtus Lanciano e poi al Benevento, contribuendo alla promozione dei giallorossi in A. Dopo l'esperienza campana, tornò in Sardegna e divenne titolare fisso dei rossoblù e, al termine della stagione 2018/2019, risultò il portiere con più parate della Serie A, ben 152. A causa di un infortunio alla spalla riportato nell'estate del 2019, saltò i premi mesi della stagione successiva, tornando in campo a fine gennaio 2020 contro l'Inter. Nel 2022, passò al Monza ma, tra problemi fisici e l'exploit di Michele Di Gregorio, non trovò spazio. Durante il calciomercato estivo del 2023, i brianzoli lo diedero in prestito al Sassuolo, dove divenne il vice di Andrea Consigli.