Cremonese, il primo gol proprio nel derby del violino: Abrego, grigiorosso e sudamericano

Le parole del centrocampista argentino della Cremonese in prestito dal Godoy Cruz: “Entrare così a freddo è sempre difficile, ma segnare il mio primo gol in questo stadio e in una gara così sentita, un derby, è bellissimo. Sono molto contento”.

Dichiarazioni anche in salsa argentina: “Non ho un idolo in particolare, come tutti gli argentini però penso a Messi, che per noi è un giocatore troppo importante e al di sopra degli altri. Abbiamo finito con tre sudamericani in campo, io Vazquez e Falletti, ci capiamo molto bene tra di noi e siamo qui per fare del nostro meglio per la Cremonese. È bello avere compagni che parlano la tua stessa lingua in squadra”.