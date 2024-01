Gonzalo regala il derby alla Cremonese: quanti fumogeni e che Maran furioso…

Ottimo primo tempo, di qualità, della Cremonese che ha legittimato il vantaggio raggiunto con Abrego. Poi nel secondo tempo soprattutto gestione, con un Brescia che rimane in partita ma senza pungere.

Gonzalo Damián Abrego è un calciatore argentino, centrocampista della Cremonese in prestito dal Godoy Cruz. E' stato lui a far uscire dalla nebbia il derby dell'Oglio fra Cremonese e Brescia.

Nei primi minuti allo stadio Zini non si è praticamente giocato per via della nebbia creata dai fumogeni. Poi, il gol dell'argentino sotto la curva ultrà grigiorossa, gli 8 minuti di recupero e la fine del primo tempo.