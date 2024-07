Dal Genoa alla Sampdoria: Coda è blucerchiato

Massimo Coda, una vita da bomber

Massimo Coda è il primo grande colpo firmato dal ds Pietro Accardi. L'attaccante campano classe 1988, approda a titolo definitivo alla Sampdoria dal Genoa, firmando un biennale da quasi un milione di euro a stagione. L'anno scorso per lui esperienza alla Cremonese in prestito, club col quale ha sfiorato la promozione in A segnando 18 gol tra campionato, playoff e Coppa Italia. Toccherà al bomber di Cava di Tirreni, guidare quindi l'attacco blucerchiato per provare a riportare la Samp nella massima serie.