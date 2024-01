Derby con lo Spezia, la curva pisana fa il tifo: ma solo fuori dallo stadio…

Il Pisa è a metà classifica in Serie B, con un solo punto in meno rispetto al Bari. Lo Spezia invece è fanalino di coda a quota 17 punto, ben 9 in meno rispetto ai rivali toscani.

Domenico La Marca

La vigilia del derby di domani sabato 27 gennaio alle 16.15 all'Arena Garibaldi, Pisa-Spezia, è stata un tavolo tecnico per studiare tutti i dettagli, per gestire al meglio l’ordine pubblico. Gran parte della tifoseria spezzina arriverà alla Stazione di Pisa San Rossore, a due passi dalla Torre Pendente, dove ci saranno gli agenti ad attendere. I tifosi saranno scortati fino allo stadio a bordo di quattro pullman. I restanti supporter si muoveranno in macchina.

L’obiettivo è quello di evitare rischi di contatti fra le tifoserie storicamente rivali

In ogni caso, all'interno dello stadio, i gruppi della Curva Nord pisana non ci saranno. La protesta annunciata non è rientrata. La conferma è tra le righe del nuovo comunicato diffuso della Curva Nord.

In ogni caso i tifosi pisani vogliono far sentire il loro calore e appoggio alla truppa di Alberto Aquilani, anche se solo fuori dallo stadio: "In occasione della partita di sabato – recita la nota – invitiamo l’intera tifoseria pisana a ritrovarsi alle 13 sotto la Curva Nord con bandiere e colori neroazzurri. Andremo a salutare la squadra e a far sentire il nostro sostegno prima del suo ingresso allo stadio".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.