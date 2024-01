Pisa, limitazioni per il derby con lo Spezia: gli ultras “Noi non entriamo”

Limitazioni per il derby Pisa-Spezia, solo 900 tifosi con la tessera. La capienza dell’Arena Garibaldi è ridotta. I biglietti saranno messi in vendita questa mattina, ma non on line

C’è chi lo cataloga come derby toscano-ligure, ma pur essendo una partita sentita da entrambe le tifoserie, resta pur sempre una rivalità sportiva che non va a sconfinare in altri campi. Rivalità che comunque, sul piano ultras, è storica e sentitissima. Non a caso il tecnico del Pisa, Alberto Aquilani, ha chiesto "una bolgia" allo stadio per il prossimo confronto interno con i rivali spezzini.

I biglietti della discordia

Oggi, a pochi giorni dal derby contro lo Spezia in programma sabato 27 gennaio alle 16.15 all’Arena Garibaldi, i gruppi organizzati della curva del Pisa hanno annunciato l’intenzione di disertare la partita contro lo Spezia (e le seguenti) a meno che la società non vada incontro alle richieste di aumentare la capienza del loro settore curva Nord e avere così a disposizione più biglietti per riempire lo stadio pisano.

Scrivono gli ultras della curva Nord Maurizio Alberti nel loro comunicato: "Questo non è uno “sciopero del tifo”. Saremo presenti in tutte le trasferte, eravamo a Lecco come a Catanzaro e saremo a Cosenza. Garantiremo alla squadra e alla maglia il massimo sostegno in tutti i modi possibili: in settimana, prima e dopo, agli allenamenti, nelle strade, in tutta Italia, ma non entreremo più in questa Curva finchè non cambierà una situazione che pian piano ha tolto a molti la voglia di andare alla partita a cuor leggero, come fosse una festa. Non ci divertiamo più.

E’ uno sciopero “dallo stadio”. Non vogliamo più vedere l’entrata allo stadio trattata come un problema di ordine pubblico. Non è mai stato un problema di ordine pubblico andare in Curva a Pisa, un luogo sicuro con famiglie, bambini piccoli ecc… Non lo è mai stato almeno fino all’avvento del nuovo questore".

Dal canto loro, i sostenitori spezzini saranno comunque presenti a Pisa nonostante la difficile situazione di classifica. La Curva Ferrovia ha invitato a muoversi in treno, mentre il gruppo Belini Frizzanti ha già allestito due pullman e se ne sta cercando un terzo al prezzo di 20 euro. Un altro partirà dal Club Cavatorti, ma in tanti si muoveranno con mezzi privati per una trasferta sicuramente agevole anche in macchina.

