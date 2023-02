Derby umbro, il Perugia vendica l’andata ed esce (per ora) dai guai

Primo tempo a reti bianche e ripresa a senso unico. Il gol di Luperini indirizza la sfida, chiusa poi da Santoro e dallo stesso Luperini.

Emanuele Landi

Il derby umbro, si sa, è la sfida più sentita per Perugia e Ternana ma oggi al Curi vale un po’ di più. I biancorossi per uscire dalle sabbie mobili di una classifica deficitaria (al di là delle due vittorie nelle ultime tre gare) e di una situazione difficile (vedi già i due cambi in panchina). I rossoverdi per continuare a credere nella promozione, nonostante l’avvicendamento tra Lucarelli e Andreazzoli. 3-0 netto che si sviluppa, però, solo nella ripresa e il derby va al Perugia.

Partipilo potrebbe far esultare subito il settore ospiti ma la sua rete viene invalidata dal Var. Al 16' ancora Partipilo, fermato da Gori, ma era in posizione irregolare. Nel finale, invece, è Di Carmine a sfiorare il vantaggio per i padroni di casa con Iannarilli a negare l'1-0.

La ripresa si apre dopo 9' con la rete di Luperini, in mischia su buon lavoro ancora di Di Carmine, e il Perugia passa in vantaggio legittimando il finire voglioso di primo tempo. Il derby umbro cambia direzione. La ripresa si chiude con il bis del Perugia, firmato Santoro su invito di Lisi. La vendetta è un piatto che va servito freddo e al Curi i padroni di casa rimediano dopo l'andata che aveva visto Partipilo MVP e Di Carmine autore del rigore sbagliato. Nel finale c'è gloria ancora per Luperini. Oggi le parti si sono invertite e per la prima volta il Perugia esce dalla zona play-out.