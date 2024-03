E’ derby anche social: il Cosenza “Ma perchè?”, il Catanzaro “Come state?”

Come ogni derby che si rispetti, la sfida tutta calabrese è stata anche social. Tanto che al termine del derby vinto 2-0 dal Catanzaro a Cosenza, non è mancata la domanda a doppio senso dei social dei vincitori...

Come state?

Dal canto suo, al termine del derby, con orgoglio la pagina ufficiale Facebook del Cosenza ha così scritto: “Un secondo tempo solo rossoblù non basta. Il palo di Antonucci, il gol non convalidato (ma perché?) a Calò… Derby amaro di fronte a una cornice di pubblico bellissima”. La società rossoblu ha dunque voluto evidenziare il bel secondo tempo, la spinta del pubblico, il palo di Antonucci e il gol annullato a Calò. Una rete viziata da un contatto precedente con Fulignati, caduto a terra. Non sono mancate le proteste sulla decisione di Fabbri.