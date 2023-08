Feralpisalò, seconda divisa speciale: bianca e grigia per la storica prima B

Sabato mattina, nella sede di Feralpi Siderurgica a Lonato del Garda, è stato presentato il secondo kit gara per la nuova stagione dei Leoni del Garda. E ieri in Coppa Italia vittoria sul Vicenza con questa veste...

E’ una storia il cui incipit affonda le radici in Valsabbia. E, dal 1968, sul Garda. E’ un racconto scritto da chi sa forgiare talento e intuizione. E’ un film girato da un regista amante dei simbolismi che offrono il binomio vita-sport. E’ un legame che si intreccia tra passione per la fatica, la dedizione al lavoro, l’ambizione dei valori. E’ la nuova “Away” di Feralpisalò, per la prima, storica volta in Serie B.

La nuova maglia da trasferta ha debuttato ieri, nel turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa vinto 2-1 contro il Vicenza.

Bianca e grigia. O gialla, nella versione goalkeeper. Con in evidenza il richiamo al tondino di Feralpi realizzato con procedimento “Tempcore”. Una certezza, un prodotto riconosciuto nel mondo e modello di performance e affidabilità. Un richiamo all’impegno di chi lavora ogni giorno ed ogni notte nello stabilimento di Lonato, ma non solo. Un marchio di fabbrica che il club vuole avere con sé in questo nuovo percorso, per rendere omaggio alla casa madre. Una specie di: “Che la forza sia con te”. Una mano tesa, un abbraccio stretto, una gabbia protettiva, resiliente e dalla grande deformabilità e durezza, resistente e dalla buona conducibilità termica. Perché la passione deve poter scorrere.

“È una divisa bellissima - le parole del Presidente Giuseppe Pasini - che rende omaggio al nostro lavoro quotidiano. Porteremo il nostro tondino, la nostra produzione in tutta Italia e ci darà modo di mostrare tutto il lavoro e la dedizione che c’è dietro. Questa maglia rappresenta la circolarità del lavoro, dal rottame al prodotto finito ed è un simbolo del nostro concetto di sostenibilità.”

“Vedere sulla maglia del campionato di Serie B - le parole del responsabile acciaieria di Feralpi Lonato Gianpaolo Foglio - il nostro prodotto, tutto ciò a cui noi lavoriamo ogni giorno è motivo di grande orgoglio. L’immagine presente sulla divisa riproduce fedelmente il nostro prodotto, con le barattare che contraddistinguono il tondino prodotto in Feralpi Lonato".

In occasione della Coppa Italia Frecciarossa, gli sponsor di maglia saranno Feralpi Siderurgica e Presider, Metalfer sarà invece back sponsor.

“Siamo contenti di poter essere sulla maglia di questa competizione - le parole dell’amministratore delegato di Presider Maurizio Fusato - è una grande vetrina per noi e speriamo possa portare bene alla squadra. Ci stiamo espandendo e abbiamo deciso di fare questo piccolo investimento per mostrare il nostro marchio. Essere poi, sulla maglia dedica a Feralpi per noi è ancora più importante perché mostra il prodotto finale al quale diamo vita.”

Testimonial del video promozionale è Denis Hergheligiu, il centrocampista classe '99, nato a Chiari (Brescia), che oggi è il calciatore verdeblù veterano per permanenza in Feralpisalò.

I DETTAGLI

Il capo è totalmente made in Italy. Il tessuto proviene da un’azienda bresciana che produce materiali tecnici sportivi (tutti i tessuti provengono da aziende in un raggio che non supera i 60 km di raggio da Salò), è ricavato da un filato elastico, anallergico e di rapida asciugatura.

Il tessuto è sublimato con colori atossici ad acqua di altissima resa e qualità per garantire una stampa di altissima qualità.

Lo scollo a V è studiato per resistere agli strappi durante i traumi di gioco e, così come i polsini, è realizzato in maglina tecnica, elastica e a rapida evaporazione del sudore.

Anche i dettagli del pantaloncino e dei calzettoni sono prodotti sul nostro territorio e appositamente per noi con i colori del pantone scudetto.