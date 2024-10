Il Frosinone perde anche Anthony Partipilo: brutte notizie per il neo allenatore Leandro Greco.

Gennaro Di Finizio 22 ottobre 2024 (modifica il 22 ottobre 2024 | 13:02)

Non se la passa per niente bene il Frosinone, ultimo in classifica e con la necessità di voltare pagina dopo un avvio di stagione davvero catastrofico. Nelle ultime ore è arrivata anche a decisione forte della società: Vincenzo Vivarini è stato esonerato a poche ore dall'ennesima sconfitta in campionato per mano della Reggiana.

Un colpo durissimo che ha portato il club ciociaro a dare una svolta che, come spesso accade, è partita proprio dal tecnico. Via Vivarini, dentro Leandro Greco: sarà lui il nuovo allenatore del Frosinone, figura individuata dal club per provare a risalire la china e ridare lustro ad una stagione che al momento vede i ciociari ultimi in classifica e con una squadra totalmente sfiduciata.

Frosinone, brutte notizie: si fa male Partipilo — Il cambio di allenatore dovrebbe dare una svolta, almeno questa è la strategia adottata dal club per provare a voltare pagina. Certo, se poi ci si mette anche l'infermeria, il compito di Leandro Greco non potrà che essere ancor più complesso da portare avanti.

In questa ore è emerso l'infortunio di Anthony Partipilo, come annunciato da presidente Stirpe nel corso della conferenza stampa odierna: "Partipilo lo perderemo per un paio di mesi perché da quanto so ha rimediato la frattura del piede", ha detto il patron. Una bruttissima notizia per il neo allenatore Greco che dovrà fare a meno di uno dei grandi acquisti della scorsa sessione estiva di mercato.